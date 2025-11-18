Трансферна цел на Ман Юнайтед с бомбастична цена: „червените дяволи“ се насочват към друг играч

Ясно е, че в Манчестър Юнайтед трябва да направят поне още един добър трансферен пазар, за да могат да бъдат конкурентноспособни във Висшата лига. Следващата цел на „червените дяволи“ ще бъде полузащитник, тип осмица, тъй като Бруно Фернандеш не впечатлява достатъчно на тази позиция, а бъдещето на Каземиро в клуба не е ясно. През последните седмици в медиите на Острова се говореше, че Елиът Андерсън е фаворитът на Рубен Аморим.

Маринакис оценява Андерсън на 100 милиона паунда

Но от Нотингам Форест обявиха значително завишена цена за англичанина и Манчестър Юнайтед може да се насочи към друг играч. Отличното представяне на Андерсън за Нотингам Форест както във Висшата лига, така и в Лига Европа, е основанието на собственика на клуба Евангелос Маринакис да завиши цената му. Според The Telegraph, ако някой иска да привлече 23-годишният халф, ще трябва да даде 100 милиона паунда (около 113 милиона евро). Според сайта „Transfermarkt“ пазарната стойност на Елиът Андерсън е 45 милиона евро.

Приоритет за Ман Юнайтед ще бъде Балеба от Брайтън

Според Фабрицио Романо главната цел на Манчестър Юнайтед все още е Карлос Балеба от Брайтън. Журналистът съобщава, че халфът е силно заинтересован от трансфер на „Олд Трафорд“, особено предвид подобряващата се форма на Ман Юнайтед във Висшата лига. Името на Балеба е начело в списъка с желания на Рубен Аморим за укрепване на халфовата линия. Романо обаче смята, че трансфер през януари ще бъде трудно осъществим. Балеба се смята за приоритетна цел на Манчестър Юнайтед за летния трансферен прозорец. Според сайта „Transfermarkt“ камерунецът е оценен на 60 милиона евро.

