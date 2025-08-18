Трансферната цел на Тотнъм и Арсенал до последно ще помага на отбора си

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер заяви, че Еберечи Езе ще играе в отбора, докато остане в клуба, и призова феновете да не вярват на спекулациите, че английският национал ще бъде продаден, предаде ДПА.

Еберечи Езе вероятно ще напусне Палас

След като се смяташе, че той със сигурност напуска лондонския клуб, изненадващо бе включен в състава на Палас за старта на Висшата лига при нулевото равенство срещу Челси на "Стамфорд Бридж". Той дори вкара с брилянтно изпълнение на пряк свободен удар, преди ВАР да осмени спорно попадението.

Кристъл Палас преговаряше с Тотнъм за Езе, като Арсенал също имаше интерес към халфа, който вкара победния гол на финала за ФА Къп срещу Манчестър Сити на "Уембли" през май. В договора на 27-годишния футболист има клауза за освобождаване, който изтича в петък.

"Доколкото знам, Езе има договор с Кристъл Палас, той е наш футболист и го показа", каза Гласнер. "Докато е играч на Палас и се представя така, ще играе за нас. Никой не ми е казал нищо различно от това. В състава е, защото е много добър футболист. Тренира цяла седмица и нямаше причина да бе бъде в групата", добави треньорът. Капитанът Марк Геи също игра, въпреки че е свързван с Ливърпул. "Играчите отговарят на спекулациите всяка седмица. Миналия уикенд победихме Ливърпул след дузпи, а сега играхме срещу клубния световен шампион", каза още австрийският специалист. "Не вярвайте на всичко, което четете, най-вече в интернет. Кой знае дали това е истина? Има слухове, твърде много слухове", завърши Оливер Гласнер.

