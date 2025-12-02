Детската му любов Манчестър Юнайтед не го оцени, а той стана №1 в Серия А

Скот Мактоминей бе избран за най-добър футболист в италианската Серия А за сезон 2024/25! Шотландският халф имаше основна роля за спечелването на титлата от Наполи през изминалата кампания. Той е юноша на Манчестър Юнайтед, в чиято школа се подвизава от 5-годишен, и е преминал през всички гарнитури до мъжкия състав на "червените дяволи". Мактоминей обаче напусна "Олд Трафорд" в посока Неапол.

Мактоминей е №1 в Серия А

Антонио Конте, който изведе "партенопейците" до втора титла в последните три години, бе избран за най-добър треньор на миналата кампания. Трофеят за най-добър млад футболист в първенството грабна нападателят на Интер Франческо Пио Еспозито. Николо Бертола, който в момента е футболист на Удинезе, но през миналия сезон беше съотборник на Петко Христов в Специя, бе посечен за най-добър футболист в Серия B.

Congratulazioni ai nostri ragazzi 👏👏💙 pic.twitter.com/myPK4EUF7z — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 1, 2025

По време на церемонията бе избран и най-добрият отбор в първенството за сезона, като в него влизат вратарят на Рома Миле Свилар, защитниците на Интер Дензъл Дъмфрис, Алесандро Бастони и Федерико Димарко, както и бранителят на Наполи Рамани, в халфовата линия са номинирани Тиджани Райндерс от Милан, който премина в Манчестър Сити, Скот Мактоминей и Николо Барела от Интер, а нападатели са Матео Ретеги (Аталанта), Мойс Кен (Фиорентина) и Лаутаро Мартинес (Интер).

Всички победители:

Най-добър вратар: Миле Свилар (Рома)

Най-добър десен бек: Дензъл Дъмфрис (Интер)

Най-добър ляв бек: Федерико Димарко (Интер)

Най-добър централен защитник: Алесандро Бастони (Интер) и Амир Рахмани (Наполи)

Най-добър халф: Николо Барела (Интер), Скот Мактоминей (Наполи) и Тижани Райндерс (Милан)

Най-добър нападател: Лаутаро Мартинес (Интер), Мойс Кийн (Фиорентина) и Матео Ретеги (Аталанта)

Най-добър треньор: Антонио Конте (Наполи)

Най-добър отбор: Наполи

Най-добър съдия: Даниеле Довери

Най-добър млад играч: Франческо Пио Еспозито (Специя)

Най-добър млад играч в Серия "Б": Николо Бертола (Специя)

Най-добър гол: Алесандро Дейола (Каляри)

