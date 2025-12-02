Детската му любов Манчестър Юнайтед не го оцени, а той стана №1 в Серия А

Скот Мактоминей бе избран за най-добър футболист в италианската Серия А за сезон 2024/25! Шотландският халф имаше основна роля за спечелването на титлата от Наполи през изминалата кампания. Той е юноша на Манчестър Юнайтед, в чиято школа се подвизава от 5-годишен, и е преминал през всички гарнитури до мъжкия състав на "червените дяволи". Мактоминей обаче напусна "Олд Трафорд" в посока Неапол.
Мактоминей е №1 в Серия А
Антонио Конте, който изведе "партенопейците" до втора титла в последните три години, бе избран за най-добър треньор на миналата кампания. Трофеят за най-добър млад футболист в първенството грабна нападателят на Интер Франческо Пио Еспозито. Николо Бертола, който в момента е футболист на Удинезе, но през миналия сезон беше съотборник на Петко Христов в Специя, бе посечен за най-добър футболист в Серия B.
Congratulazioni ai nostri ragazzi 👏👏💙 pic.twitter.com/myPK4EUF7z— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 1, 2025
По време на церемонията бе избран и най-добрият отбор в първенството за сезона, като в него влизат вратарят на Рома Миле Свилар, защитниците на Интер Дензъл Дъмфрис, Алесандро Бастони и Федерико Димарко, както и бранителят на Наполи Рамани, в халфовата линия са номинирани Тиджани Райндерс от Милан, който премина в Манчестър Сити, Скот Мактоминей и Николо Барела от Интер, а нападатели са Матео Ретеги (Аталанта), Мойс Кен (Фиорентина) и Лаутаро Мартинес (Интер).
Всички победители:
- Най-добър вратар: Миле Свилар (Рома)
- Най-добър десен бек: Дензъл Дъмфрис (Интер)
- Най-добър ляв бек: Федерико Димарко (Интер)
- Най-добър централен защитник: Алесандро Бастони (Интер) и Амир Рахмани (Наполи)
- Най-добър халф: Николо Барела (Интер), Скот Мактоминей (Наполи) и Тижани Райндерс (Милан)
- Най-добър нападател: Лаутаро Мартинес (Интер), Мойс Кийн (Фиорентина) и Матео Ретеги (Аталанта)
- Най-добър треньор: Антонио Конте (Наполи)
- Най-добър отбор: Наполи
- Най-добър съдия: Даниеле Довери
- Най-добър млад играч: Франческо Пио Еспозито (Специя)
- Най-добър млад играч в Серия "Б": Николо Бертола (Специя)
- Най-добър гол: Алесандро Дейола (Каляри)
ОЩЕ: “Днес и завинаги: ЛЮБО, ЛЮБО!": Три клуба от Ла Лига изразиха подкрепата си към Ел Голеадор