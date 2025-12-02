Войната в Украйна:

Бивш национал на Англия е задържан по подозрение в опит за изнасилване

02 декември 2025, 16:43 часа 225 прочитания 0 коментара
Бивш национал на Англия е задържан по подозрение в опит за изнасилване

Бивш футболист, играл в националния отбор на Англия и във Висшата лига, е задържан по подозрение в опит за изнасилване, съобщи BBC. Мъжът, който е представлявал „трите лъва“ преди 15-ина години, е бил задържан на лондонското летище „Станстед“. Самоличността му остава в тайна по юридически причини. Играчът е бил спрян на пункт за проверка на паспорти от митническите служби, преди да се качи на полета си в неделя.

Задържаха бивш футболист на летището

„Мъж е бил арестуван по подозрение за опит за изнасилване и е освободен под гаранция до февруари 2026 г., докато разследването продължава“, съобщи говорител на полицията в Есекс. След справка органите на реда установили, че е търсен за „нескорошно“ обвинение за опит за изнасилване.

Бившият футболист е бил задържан за няколко часа, преди да бъде освободен под гаранция в очакване на по-нататъшни разследвания. Арестът на летището предизвика объркване, тъй като е известно, че задържаният е присъствал на скорошни публични събития. Междувременно жалбоподателят е бил разпитан от специализирани служители по сексуални престъпления и му е била предложена консултация и подкрепа.

ОЩЕ: ВАР става още по-силен: Въвеждат сериозна промяна във футбола за Мондиал 2026

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Висша лига Англия отбор изнасилване
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес