Бивш национал на Англия е задържан по подозрение в опит за изнасилване

Бивш футболист, играл в националния отбор на Англия и във Висшата лига, е задържан по подозрение в опит за изнасилване, съобщи BBC. Мъжът, който е представлявал „трите лъва“ преди 15-ина години, е бил задържан на лондонското летище „Станстед“. Самоличността му остава в тайна по юридически причини. Играчът е бил спрян на пункт за проверка на паспорти от митническите служби, преди да се качи на полета си в неделя.

Задържаха бивш футболист на летището

„Мъж е бил арестуван по подозрение за опит за изнасилване и е освободен под гаранция до февруари 2026 г., докато разследването продължава“, съобщи говорител на полицията в Есекс. След справка органите на реда установили, че е търсен за „нескорошно“ обвинение за опит за изнасилване.

Бившият футболист е бил задържан за няколко часа, преди да бъде освободен под гаранция в очакване на по-нататъшни разследвания. Арестът на летището предизвика объркване, тъй като е известно, че задържаният е присъствал на скорошни публични събития. Междувременно жалбоподателят е бил разпитан от специализирани служители по сексуални престъпления и му е била предложена консултация и подкрепа.

