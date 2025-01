"Трябваше да си остане в пенсия": Шчесни се оказа "достоен" заместник на Тер Стеген в Шампионска лига

Във вторник вечерта Барселона и Бенфика ни представиха истински голов спектакъл. В мач от седмия кръг на груповата фаза на Шампионска лига каталунците изтръгнаха трудна победа с 5:4 в последните секунди на срещата. Испанците на два пъти изоставаха в резултата с 2 гола, но 3 късни попадения им донесоха успеха. Поредица от вратарски грешки и неразбирателства в защитата бяха основната причина да се сетигне до 9 гола.

Един от големите виновници в отбора на Барселона бе вратарят Войчех Шчесни, който пристигна през октомври като заместник на контузения Марк-Андре тер Стеген. Полският страж бе привлечен на "Камп Ноу" без пари, след като бе останал без отбор за настоящия сезон. Феновете очакваха от Шчесни да бъде достоен наследник на Тер Стеген под рамката... и това се случи, но не по начина, по който им се искаше.

Несъмнено Тер Стеген е един от най-добрите вратари на своето поколения. Но германският страж често допуска абсурдни грешки, неприсъщи за неговото ниво, които му навличат яростта на феновете на каталунците. Интересно е, че голяма част от слабите представяния на Тер Стеген са именно в Шампионска лига. Представянето на Шчесни срещу Бенфика бе точен пример за това. Той дори беше предупреден от привържениците, че договорът му ще бъде разтрогнат, след като се сблъска с Алехандро Балде при комично разбъркване, довело до гол във вратата на Барса.

