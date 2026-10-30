Никола Цолов е №1 сред дебютантите във Формула 1 в Мексико! Нареди се и в Топ 3 на друга класация

Българският пилот Никола Цолов направи много силен дебют във Формула 1. 19-годишният талант взе участие в първата свободна тренировка в Гран При на Мексико. Той седна зад волана Рейсинг Булс, заменяйки Лиам Лоусън, като по този начин направи своя дебют в официална сесия от най-елитния автомобилен шампионат. Цолов завърши сесията на 11-о място, като остана само на 0.126 стотни от титулярния пилот на отбора - Арвид Линдблад, който даде десето време.

Цолов с много силно представяне в свободната тренировка в Мексико

Цолов не бе единственият дебютант в Мексико. 10 титулярни пилоти отстъпиха мястото си на млади таланти като част от програмата на ФИА, която задължава отборите да предоставят шанс на пилоти от долните серии. Единственото Фредерик Вести и Аюму Иваса дадоха по-добри резултати от българина. Вести се нареди трети с Мерцедес-а на Джордж Ръсел, докато японецът финишира пети с болида на Макс Верстапен от Ред Бул. За двамата обаче това не е първо участие в свободна тренировка на уикенд от Формула 1. Това означава, че българинът е най-добре представилият се дебютант.

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Освен Цолов, своите дебюти направиха Габриеле Мини за Алпин, Джак Крауфорд с Астън Мартин и Фреди Слейтър за Ауди. Сесията не се разви добре за Слейтър, който трябваше да прекъсне участието си в началото на 60-е минути. Крауфорд също срещна проблеми, като четвърт част преди края излезе извън очертанията на пистата и не можа да продължи. Мини пък се нареди на 14-а позиция.

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