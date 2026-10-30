Радар за икономика: Най-важните новини на 30 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 30 октомври 2026 г.

Голям успех: България не е в сивия списък за пране на пари, Румен Радев го съобщи (ВИДЕО)

България е извадена от "сивия списък" за пране на пари - решение, което възстановява международния авторитет на страната ни и открива нови възможности пред българската икономика, бизнеса и гражданите. Това обяви в изявление към българските граждани министър-председателят Румен Радев, след като беше уведомен от министъра на правосъдието Найден Николов за решението, взето днес на пленарно заседание на Групата за финансови действия (FATF) в Париж.

Още: Голям успех: България не е в сивия списък за пране на пари, Румен Радев го съобщи (ВИДЕО)

Външният дълг на България е скочил с 25% за година

Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 25,3% на годишна база до 68,798 млрд. евро към края на месец август тази година. Това сочат предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, към края на август миналата година размерът на брутния външен дълг е възлизал на 54,914 млрд. евро или с 13,884 млрд. евро по-малко спрямо настоящия резултат.

Още: Външният дълг на България е скочил с 25% за година

Радев внуши, че ЕК ни притиска за Бюджет 2027 - ЕК му отговори, финансовото министерство "изглажда"

Изготвянето на държавния бюджет и определянето на разходите са отговорност на националните власти. Това уточниха в позиция от Европейската комисия пред Нова телевизия на фона на изявленията на премиера Румен Радев за продължаващи преговори с Брюксел по финансовата рамка на България за 2027 година. Това, което ЕК ще направи, е да провери дали в крайна сметка рамките на предложения бюджет (приходи и разходи и балансът между тях) отговаря на общите правила, важащи в ЕС.

Още: Радев внуши, че ЕК ни притиска за Бюджет 2027 - ЕК му отговори, финансовото министерство "изглажда"

Еврото обърна посоката в края на седмицата

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар. Тенденцията за рязък спад като цяло продължи до самия край на месеца, като на 27 октомври бе отбелязан нов антирекорд за последната близо година и половина - 1,1126. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от 12 май миналата година, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Днес ситуацията е малко по-обнадеждаваща за еврото - то отвори с курс, по-висок от последния отчетен в предходната сесия.

Снимка: Envato

Още: Еврото обърна посоката в края на седмицата

Европейският петрол удари годишен рекорд, идва четвърти пореден месечен ръст

Цените на петрола отбелязаха ръст в началото на търговията в петък, 30 октомври, на фона на опасения относно доставките, след като подкрепяните от Иран хути в Йемен засилиха атаките срещу Саудитска Арабия. Очертава се четвърти пореден месечен ръст – най-значителният от юли насам. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха с 86 цента до 115,74 долара за барел в началото на азиатската търговия. Ръстът продължи устремно и в следващите часове, като към 10:00 ч. българско време цената е 117,34 долара - с над 2,46 долара повече спрямо затварянето на предходната сесия. Това е и най-високото ниво за последната година.

Още: Европейският петрол удари годишен рекорд, идва четвърти пореден месечен ръст

Най-големият срив в историята на Google: Цената на акциите се сгромоляса, загуба от 500 млрд. долара

Цената на акциите на Google се срина драстично на фона на паниката около изкуствения интелект. Компанията майка на Google Alphabet завърши в четвъртък с над 12% спад, заличавайки 500 милиарда долара от стойността си. Това представлява най-големият срив в историята на Google и е вторият по мащаб сред компаниите, листвани на борсата в САЩ, след спада от 593 милиарда долара в стойността на Nvidia миналата година, след като възходът на китайския DeepSeek AI породи опасения, че американските компании за изкуствен интелект може да загубят надпреварата.

Още: Най-големият срив в историята на Google: Цената на акциите се сгромоляса, загуба от 500 млрд. долара

Изглежда хакерска атака: Милиарди изчезнаха от портфейли в Binance

Има ли хакерска атака в една от най-известните криптоборси Binance? Изглежда да, но тепърва ще има изясняване. Според Bitcoin Sistemi, обемът на преводи, които може би са извършени против волята на притежателите на парите, първоначално е достигнал приблизително 2,77 милиарда долара, като по-късни данни сочат, че са били преместени над 5 милиарда долара. Все още обаче няма потвърждение, че тези средства са били откраднати.

Още: Изглежда хакерска атака: Милиарди изчезнаха от портфейли в Binance