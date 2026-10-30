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Пореден проблем за Манчестър Юнайтед преди срещите с Челси, Ливърпул и Арсенал

30 октомври 2026, 15:52 часа 663 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пореден проблем за Манчестър Юнайтед преди срещите с Челси, Ливърпул и Арсенал

Пореден проблем се стовари на главата на Майкъл Карик. Мениджърът на Манчестър Юнайтед може да остане без нападателя Бенямин Шешко поне до следващия януари поради контузия. 23-годишният футболист се бореше с този проблем от началото на сезона, а клубът внимателно контролираше игровото му време, с цел да го възстанови до пълна форма. Сега изглежда, че тези усилия са били напразни. Шешко не е играл от загубата в турнира Карабао Къп срещу Брайтън на 16 септември, когато бе сменен в 66-ата минута.

Шешко пропуска остатъка от годината

Нападателят пропусна предсезонната подготовка поради същия проблем, който го тормозеше и през миналата кампания и се обостри в мача срещу Ливърпул през май, което го извади от състава за последните три мача на тима в шампионата. По последна информация на "Daily Mail" словенецът ще отсъства поне до Нова година. Това оставя Карик без основен нападател в момент на ужасна форма на отбора. Отсъствието му ще обхване ключови мачове от Висшата лига срещу Челси, Ливърпул и Арсенал, както и поне три мача от Шампионска лига.

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Бенямин Шешко

Дясното крило Брайън Мбеумо заема позицията на номер 9, като е титуляр на тази позиция в последните пет мача във всички турнири, след като Карик загуби доверие в Джошуа Зиркзее. По тази причина отсъствието на Шешко е още по-кризисно. Юнайтед заема 16-о място във Висшата лига, само с една точка над зоната на изпадане. Натискът върху Карик продължава да нараства. В допълнение към всичко това, младият специалист се сблъсква с криза с капитана Бруно Фернандеш, който публично критикува тактиките му. По последна информация този казус е изяснен и португалецът ще се върне в състава, след като изгледа от пейката поражението с 0:3 от Борнемут.

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Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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