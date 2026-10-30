Спрягат капитана на Арсенал за сензационен трансфер следващото лято

Шампионът на Висшата лига Арсенал може да се изправи пред сериозна битка, за да задържи своя харизматичен капитан Мартин Йодегор в Лондон. Норвежкият плеймейкър изигра ключова роля за възраждането на "артилеристите", но напоследък все по-често е свързван с изходящ трансфер. Клубът е решен да обвърже Йодегор с нов дългосрочен договор, преди настоящият му контракт да изтече през 2028 година, но е изправен пред заплаха от Германия. Според "Sky Germany" Байерн Мюнхен проявява интерес и дори поддържа редовен контакт с представителите на 27-годишния футболист вече от няколко години.

В Германия спрягат Йодегор за трансфер в Байерн

Ръководството на "артилеристите" в момента работи активно, за да предотврати влизането на своя талисман в последната година от договора му. Текущите преговори са приоритет за борда на клуба, който се стреми да отблъсне нарастващия интерес от континента. Макар удължаването на договора в северната част на Лондон да остава най-вероятният изход, Арсенал категорично не желае да рискува да загуби своя капитан като свободен агент. Следователно клубът би бил готов да одобри продажба следващото лято, ако не бъде постигнато ново споразумение.

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Въпреки че Йодегор остава доволен и се чувства добре под ръководството на Микел Артета, в информацията се посочва, че той може да си представи преход към "Алианц Арена". Полузащитникът продължава да проявява интерес към преминаване в редиците на германските шампиони, а изключителните му изяви са привлекли вниманието и на няколко други европейски отбора от най-високо ниво.

Настоящата патова ситуация подчертава забележителното възраждане на норвежкия халф. Едва преди година постоянните контузии и забележимият спад във формата му породиха краткотрайни съмнения относно дългосрочното му бъдеще в Англия. Вместо това той бе в центъра на историческия финал на сезона, като носеше капитанската лента, когато Арсенал спечели първата си титла във Висшата лига от 2004 година насам и достигна финала на Шампионската лига.

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