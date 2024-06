Турски ас привлече вниманието на финалист в Шампионска лига

Новината съобщи безпогрешното гуру Фабрицио Романо, според когото новият старши треньор на „жълто-черните“ Нури Шахин се е насочил към Кадиоолу, след като стана ясно, че Иън Маатсен най-вероятно ще се присъедини към Астън Вила.

ОЩЕ: Тактическата промяна, с която Турция ще стопира Португалия

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund are focused on other options for new left back — with Ferdi Kadioglu really appreciated by new manager Nuri Sahin.



Talks with player’s camp already took place; also interest from PL clubs.



Ian Maatsen, no longer topic for BVB as he’s set to join #AVFC. pic.twitter.com/FNFLqS69zu