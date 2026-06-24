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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 24.06.2026

24 юни 2026, 9:26 часа 422 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 24.06.2026

Спортната програма през днешния ден ще предложи на зрителите множество емоции от свeта на футбола и тениса. Безспорно най-голямото събитие продължава да бъде Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Продължава и надпреварата от от сериите АТР 250 в Ийстбърн и Майорка. В програмата можем да намерим още волейбол и баскетбол.

Какво може да гледате по телевизията днес:

13.00 Тенис, турнир в Истборн МАХ Спорт 3

13.30 Тенис, турнир в Майорка МАХ Спорт 1

14.00 Волейбол, България – Италия МАХ One

18.00 Волейбол, Куба – САЩ МАХ Спорт 2

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21.00 Баскетбол, Барселона – Валенсия Диема спорт 2

22.00 Швейцария – Канада БНТ 1, БНТ 3

01.00. Шотландия – Бразилия БНТ 1, БНТ 3

04.00 Чехия – Мексико БНТ 1, БНТ 3

 

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ATP Световно първенство по футбол 2026
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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