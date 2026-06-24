И Путин де факто призна растящата сила на Украйна. Кремъл се готви да прибере спестяванията на руснаците (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Русия, в същото време, както е казвала много пъти, е готова за мирни преговори с Украйна. Готова е на база договореностите, които бяха постигнати в Истанбул. Нека напомня, че те бяха инициирани (разговорите, а не договореностите, както внушава Владимир Путин) от украинската делегация. Така че всичко ги устройваше. Не виждам причина да се отклоняваме от тези договорености. На база договореностите от Истанбул, на база обсъденото в Анкъридж и на база, най-важното, на реалността на терен". Това заяви руският диктатор Владимир Путин и ясно показа, че явно още не е готов да води истински преговори за мир, след като продължава да пее познатата манипулативна и лъжлива песен за Истанбул от 2022 година – уж договореностите от тогава бяха за пълна капитулация на Украйна и никой от украинското управление не се е съгласявал с тях: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

🙄 Putin says he is ready for peace talks. But there’s a catch



In the Kremlin’s version of “negotiations,” Ukraine must first accept Russia’s terms: the Istanbul agreements, the so-called “realities on the ground,” and the demands Putin outlined in his 2024 speech at the Russian… https://t.co/ppMG2611GA pic.twitter.com/xl5cNEegBi — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Най-интересното от своеобразната реч на Путин обаче беше заключението му, че Украйна сега не преговаряла, защото се опитвала да си подобри позицията във военно отношение и го правел чрез "терористични удари по гражданска инфраструктура", като ефектът от украинската кампания е "масиран" и основната му цел е "да дестабилизира руското общество". Колко им се получава на украинците (съвсем отделен въпрос е вече пета година какво прави Путинова Русия чрез своите далекобойни удари, последният засега пример е горящата Киевско-Печорска лавра) личи от следното – Путин поиска от всички руски ведомства, не само от военното министерство, ефективно да противодействат на украинските далекобойни въздушни удари и на тези със среден обсег. Съответно, вицепремиерът и министър на енергетиката Александър Новак увери, че за да се справи с кризата с горивата, ведомството му впрегнало резерви, каквито никога досега не било ползвало – ясен знак колко уязвена и засегната е Путинова Русия, докато руският диктатор все пак един вид успокоява, че основната сила зад тази кампания е Западът. По думите на Новак, вече се обмисля забрана за износ на руски дизел, за бензин и керосин такава забрана действа.

Друг ясен знак – властите в Москва премахнаха изискванията цистерните, които карат гориво за бензиностанциите, да имат разрешителни. Целта е да имало непрекъснати доставки за гориво – съответната заповед да се премахнат разрешителните вече е качена на уебсайтовете на кмета на руската столица Сергей Собянин и на градската управа на Москва. Премахването на разрешителните е в сила от 23 юни – ОЩЕ: Половин Крим е без ток, още 2 области в Русия с ограничения за бензина и дизела (ВИДЕО)

Липсата на горива е следствие от множеството удари с дронове от страна на Украйна – както със среден обсег, в т.нар. сухопътен коридор от Крим до Ростов, така и далекобойни удари, по редица руски петролни обекти и то на огромна дистанция, дори над 2000 километра. Но Украйна вече работи усилено да догони и изпревари Русия не само при дроновете – а при авиобомбите. Вече се появиха видеокадри от удар с украинската авиобомба "Изравнител" (Вирівнювач) и то от фронта – ОЩЕ: Докато я коткат как има шанс за мир: Украйна представи нови оръжия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukrainian drone operators from Roniny, Ivan Franko Group and Signum are destroying Russian logistics at distances of more than 60 km from UAV launch points. #Ukraine pic.twitter.com/5bGCU7jVTm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 23, 2026

Footage showing Ukrainian MiG-29 aircraft using domestically produced “Vyrivniuvach” guided aerial bombs against Russian positions. Ukraine previously said the 250 kg warhead weapon had completed testing and was ready for combat use. #Ukraine pic.twitter.com/iuyjOykdna — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 23, 2026

Още по-плашещо за Русия обаче е случилото се със завод за полупроводници във Воронеж. В Z-пространството на Телеграм вече се дискутира, че този удар е нанесен с американската крилата ракета AGM-188A Rusty Dagger – специално проектирано за Украйна оръжие. Официално потвърждение няма – но твърдението тръгна от руския пропаганден канал "Воевода Вештает", след като украинският генщаб посочи, че при удара са използвани крилати ракети, но без официално уточнение какви. AGM-188A Rusty Dagger е турбореактивна високоточна крилата ракета с въздушно базиране и стендоф обсег, разработена от Zone 5 Technologies по снабдителна програма Extended Range Attack Munition (ERAM) на ВВС на САЩ, която стартира към края на 2024 г. с публично обявената цел: да осигури на Киев евтини и достъпни за масово производство способности за далекобойни удари – значително по-бързо отколкото наличните програми изобщо могат да доставят, напомня Frontline Monitor. Това е хибрид между крилата ракета и управляема авиобомба – и е много важно, защото изтребителите, които могат да носят авиобомби, могат да носят и тази ракета без да трябва преоборудване. А такива изтребители са F-16. Официално Киев трябва да получи първите такива ракети-бомби през октомври – 840, а има зелена светлина за още 3350, което ще струва 825 млн. долара. AGM-188A е с обявен обсег над 930 км, над два пъти първоначалното изискване по ERAM от 460 км, при тегло от едва 200 кг, което включва 45 кг бойна глава – нещо подобно на доказалите се руски модификации на далекобойните дронове "Шахед" като ефект. При стрелба от 930 километра е много проблематично какво може да направи руската ПВО срещу такова оръжие – ОЩЕ: Украйна успя да порази и космически комуникационен център в Подмосковието, потвърди удар с ракети по завода във Воронеж (ВИДЕО)

В своя публикация в профила си във Facebook украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание как Руската централна банка раздава засега 5 трилиона рубли заеми на руските търговски банки, само че с условие те да купят руски държавни ценни книжа на по-висока цена в точно определена бъдеща дата – това са репо заеми. За Машовец е очевидно какво става – Русия има спешна нужда от пари, за да може руската армия да се бие в Украйна, тъй като издръжката на само една средностатистическа мотострелкова бригада на ден е от порядъка до 4,5 млн. долара! Затова Путин иска да сложи ръка на спестяванията на руснаците, убеден е Машовец, който напомня, че бригадите в Украйна не са стандартни, имат ясно изразени артилерийски елементи и това оскъпява поддръжката. За украинския военен експерт е много възможно тази есен Кремъл вече да е пред избор – или спира войната, защото няма пари, или "реквизира" по-голямата част от спестяванията на руснаците в банките чрез хватки като репо заеми (потенциално това са общо 60 трилиона рубли), прави и пълна мобилизация и допълнително засилва репресиите. Неслучайно Владимир Соловьов призовава напоследък в предаванията си по руските радио и телевизия за "необходимост от саможертва", казва Машовец.

А междувременно Путин обяснява на подбрани военни как Русия помага на жителите на Донбас и това било част от Минските споразумения. Как помага Русия се вижда години наред – с пълно размазване от бомбардировки на куп населени места в Донбас, за което си плаща суровата цена, а тя става все по-тежка:

Putin stated that there are no violations and that their country was providing assistance to the residents of Donbas. pic.twitter.com/5i8AIkP12K — WarTranslated (@wartranslated) June 23, 2026

🫡 VIDEO OF THE DAY



A Russian occupier has unintentionally filmed one of the “roads of death” in the Donetsk region.



Along the route used by Russian troops, destroyed military vehicles and the bodies of soldiers are scattered on both sides of the road. At least nine destroyed… pic.twitter.com/UQMyQoCHbE — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Според ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, Путин може да въвлече открито Беларус във войната си с Украйна, като се позове на военния договор на ОНД. Беларусите може да се превърнат в пушечно месо за руския диктатор, от което той има сериозна нужда предвид факта, че армията му почти не е помръднала на фронта тази година. От 2022 година Русия използва беларуската инфраструктура за своите операции в Украйна, най-вече за въздушни удари.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 43 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 23 юни е имало 251 бойни сблъсъка спрямо 221 на 22 юни. Руснаците са хвърлили 260 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 1 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3159 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 200 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9741 FPV дрона, което е с около 250 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

44 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление през последното денонощие съгласно официалната украинска информация. Още 20 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но само 1 атака е извършена в Краматорското направление, от Часов Яр към Константиновка. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 24 руски пехотни атаки. Още 16 руски пехотни атаки са организирани в Лиманското направление, също толкова и в съседното му от юг Славянско направление. В Южнослобожанското направление, т.е. районът на град Вовчанск и селата на юг от града, е имало 13 руски пехотни атаки, други 9 е имало в пограничния район на Суми и Курска област.

Според ISW, все още руският напредък в Констатиновка не представлява систематичен и консолидиран успех, а напредък на малки щурмови групи, които засега са изолирани и не могат да укрепят позициите си така, че да получат по-сериозни подкрепления. Градът като цяло е сива зона, макар Путин да настоява, че руснаците побеждават там. Тактическата ситуация за Украйна в Константиновка обаче се усложнява, признава ISW, но и цитира думи на командващия Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия майор Роберт Бровди-Мадяр, който казва, че всеки ден средно 53-ма руснаци се прощават с живота си или биват тежко ранени в Константиновка, а от украинска страна жертвите са средно по 3 души дневно. Надграждаме успехите си, вървим и към Дружковка, настоява обаче популярният Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Руското военно министерство изчислява, че разчистваме Лиман и Константиновка със скорост от по 52 и 128 сгради на ден съответно, хвали се друг Z-канал в лицето на "Два майора". Разбира се, за тази скорост на напредък няма никакви достоверно потвърдени геолокализирани кадри. Говорителят на украинския обединен щаб полковник Виктор Трехубов съобщи, че в Лиман руските части почват да изпитват недостиг в снабдяването с гориво.

🧵2/x@GeoConfirmed @UAControlMap

Khyzhak Brigade hits a huddled Russian soldier near Kostyantynivka with a Fibre Optic Nightvision FPV Drone

0:17-0:22📌 48.529100, 37.645114 pic.twitter.com/cHk1ATv6zM — Audax (@AudaxonX) June 23, 2026

Що се отнася до Олександриевското направление и Новопавловка, Константин Машовец констатира, че руснаците се мъчат да елиминират украинския плацдарм източно от Новопавловка (Новопавловка - Филия), който беше завоюван тази пролет, но засега безуспешно. Той прогнозира, че ако руснаците успеят да стабилизират позициите си, ще изпратят някои от частите в това направление на други места по фронта. Украинският експерт смята и, че подкрепленията, дошли да помагат, за да няма украински пробив чак до пътя за Велика Новоселка и отрязване на логистика за руската армия в Гуляйполе, скоро също ще бъдат преразпределени на други места.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 101 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 95 – останалите 6, които са преодолели украинската ПВО, са нанесли удари на 5 места в Украйна, сочи сутрешната сводка на украинските ВВС.

Заглавната снимка е илюстративна и е създадена с помощта на ИИ инструмента ChatGPT