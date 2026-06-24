Такъв не сте го виждали! Първи кадри от трансформацията на Том Круз за филма "Digger" (ВИДЕО)

Появиха се първи кадри от предстоящия филм "Digger", които разкриват Том Круз в роля, каквато досега не е изпълнявал, съобщава уебсайтът "DigitalSpy". В продукцията актьорът си партнира с режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту, известен с филми като "Birdman" и "The Revenant". Филмът е описан като "комедия с катастрофални мащаби".

В началото на материала е показана кратка ретроспекция от кариерата на Круз с кадри от "Top Gun", "Jerry Maguire", "Mission: Impossible" и "Interview with the Vampire". След това се чува гласът на героя Юджийн Китридж от "Mission: Impossible – The Final Reckoning", който казва: "Всичко, което си, всичко, което си направил, стига дотук."

First peek at Tom Cruise as Digger Rockwell in Alejandro G. Iñárritu’s ‘DIGGER’.



The first trailer releases on July 13. pic.twitter.com/E8dbY3ZfPz — A Shot (@ashotmagazine) June 23, 2026

Първите кадри от самия "Digger" показват героя на Круз – Дигър Рокуел – отзад, докато влиза в сграда със стъклен покрив, посрещнат от разгневена тълпа. Впоследствие персонажът се появява с костюм и голяма каубойска шапка и произнася репликата: "Когато всичко друго се провали, кажи истината. Жестоката истина."

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Макар да няма близки планове, промяната във външния вид на актьора е отчетлива – персонажът е с побеляла коса, видима плешивост и протеза на носа, както и различен акцент.

В актьорския състав участват още Риз Ахмед, Джон Гудман, Сандра Хюлер, Майкъл Стулбарг и Джеси Племънс.

"Луд, забавен и много различен"

Сюжетът разказва за най-влиятелния човек в света, който предприема отчаяна мисия да докаже, че е спасител на човечеството, преди предизвиканата от него катастрофа да унищожи всичко.

Режисьорът Алехандро Гонсалес Иняриту заяви по време на CinemaCon 2026, че трансформацията на Том Круз в ролята го е изненадала, като определи актьора като изключително смел. По думите му изпълнението представлява нов вид предизвикателство за Круз, различно от екшън каскадите, с които е известен.

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Самият актьор описва филма като "луд, забавен и много различен". Премиерата на "Digger" е насрочена за 2 октомври в кината, пише БГЕНС.