Обявиха биографичен филм за великата Марлене Дитрих

Агнешка Холанд ще режисира биографичен филм за покойната германско-американска икона на киното Марлене Дитрих, предаде ДПА, позовавайки се на берлинската продуцентска компания X Filme Creative Pool. Филмът ще бъде озаглавен "Berlinweh - Yearning for a Home". "Марлене Дитрих беше плетеница от противоречия", казва Холанд. Известната полска режисьорка описва Дитрих като "звезда с блясък, но и изключителна актриса, певица и войник; егоцентрична и егоистична, но и лоялна, великодушна приятелка и любовница; борец за човешки права, изпълнена със страхове и несигурност; германка, която в очите на много от сънародниците си се е превърнала в предателка".

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Снимките за филма трябва да започнат през втората половина на 2027 г., като актрисата, която ще се превъплъти в образа на легендата на киното, все още не е избрана. Документалният филм ще се фокусира върху четири ключови дни от живота на Дитрих: в Париж през 1937 г., в Берген-Белзен през 1945 г., в Тел Авив през 1960 г. и отново в Париж през 1983 г.

Снимка: БГНЕС

Агнешка Холанд наскоро беше удостоена с почетната научна степен "доктор хонорис кауза" на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ). "Трябва да имаме смелостта да представяме теми, които могат да бъдат болезнени и трудни и да ни струват кариерата, каза режисьорката", приемайки отличието.

Холанд беше удостоена и с почетна награда "Синелибри".

Животът на Марлене Дитрих

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Марлене Дитрих е родена през 1901 г. в Шьонеберг, Берлин. Учи, за да стане концертна цигуларка, но по-късно се насочва към актьорството, след като се запознава с бурния нощен живот на Ваймарския Берлин. Дитрих става световноизвестна с участието си във филми като "Синият ангел", "Мароко" и "Шанхайски експрес".

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Актрисата отказва да работи в Германия по време на нацисткото управление, което води до временна забрана на филмите ѝ. През 1939 г. тя получава американско гражданство.

Марлене Дитрих умира в Париж на 6 май 1992 г. Погребана е в родния си Берлин, припомня БТА.