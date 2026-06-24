Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Обявиха биографичен филм за великата Марлене Дитрих

24 юни 2026, 9:28 часа 352 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Обявиха биографичен филм за великата Марлене Дитрих

Агнешка Холанд ще режисира биографичен филм за покойната германско-американска икона на киното Марлене Дитрих, предаде ДПА, позовавайки се на берлинската продуцентска компания X Filme Creative Pool. Филмът ще бъде озаглавен "Berlinweh - Yearning for a Home". "Марлене Дитрих беше плетеница от противоречия", казва Холанд. Известната полска режисьорка описва Дитрих като "звезда с блясък, но и изключителна актриса, певица и войник; егоцентрична и егоистична, но и лоялна, великодушна приятелка и любовница; борец за човешки права, изпълнена със страхове и несигурност; германка, която в очите на много от сънародниците си се е превърнала в предателка".

Още: Биографичен филм разкрива тайните на загадъчния супермодел Кейт Мос (ВИДЕО)

Снимките за филма трябва да започнат през втората половина на 2027 г., като актрисата, която ще се превъплъти в образа на легендата на киното, все още не е избрана. Документалният филм ще се фокусира върху четири ключови дни от живота на Дитрих: в Париж през 1937 г., в Берген-Белзен през 1945 г., в Тел Авив през 1960 г. и отново в Париж през 1983 г.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Агнешка Холанд наскоро беше удостоена с почетната научна степен "доктор хонорис кауза" на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ). "Трябва да имаме смелостта да представяме теми, които могат да бъдат болезнени и трудни и да ни струват кариерата, каза режисьорката", приемайки отличието.

Холанд беше удостоена и с почетна награда "Синелибри".

Животът на Марлене Дитрих

Снимка: Getty Images

Марлене Дитрих е родена през 1901 г. в Шьонеберг, Берлин. Учи, за да стане концертна цигуларка, но по-късно се насочва към актьорството, след като се запознава с бурния нощен живот на Ваймарския Берлин. Дитрих става световноизвестна с участието си във филми като "Синият ангел", "Мароко" и "Шанхайски експрес".

Още: Пет урока, които можем да научим от Марлене Дитрих

Актрисата отказва да работи в Германия по време на нацисткото управление, което води до временна забрана на филмите ѝ. През 1939 г. тя получава американско гражданство. 

Марлене Дитрих умира в Париж на 6 май 1992 г. Погребана е в родния си Берлин, припомня БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Марлене Дитрих биографичен филм Агнешка Холанд
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Кино
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес