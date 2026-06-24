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Колумбия става неприятна изненада за Кристиано Роналдо и Португалия

24 юни 2026, 6:57 часа 1319 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Колумбия става неприятна изненада за Кристиано Роналдо и Португалия

Отборът на Колумбия се превърна в поредния щастливец на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Южноамериканците записаха втора победа в група К и по този начин си гарантираха преминаване във фазата на елиминациите – въпросът е на кое място в групата ще останат колумбийците. Сега те са водачи в група К, след 1:0 срещу ДНР Конго, а зад колумбийците е отборът на Португалия, който не победи Конго в първия кръг от груповата фаза – 1:1. Съответно, Португалия е напълно възможно да не спечели групата – в последния мач тя играе с Колумбия, но предвид 5:0 срещу Узбекистан едва ли е възможно португалците да не се класират, защото дори по някакво чудо да останат на трето място заради голова разлика, вероятно 4-те точки ще им стигнат да продължат напред.

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Иначе Колумбия безспорно беше господар на терена, но пропусна доста положения – най-вече в това отношение се отличи Луис Диас.

В крайна сметка, след много мъки Колумбия успя да разпечата вратата на ДР Конго в 75-тата минута. Тогава Даниел Муньос най-после преодоля конгоанския вратар Лионел М'Паси. Муньос се включи отдясно и получи топката на стрелкова позиция, стреля веднага и след рикошет топката отиде в долния ляв ъгъл на конгоанската врата – 1:0. Така Колумбия отново избегна опасността да направи резултат 0:0 в мача на световно първенство по футбол – никога досега южноамериканската държава не е регистрирала нулево реми на най-голямата арена на световния футбол.

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Веднага след гола Конго също вкара, но имаше очевидна засада – точно както се случи и в 80-тата минута, когато голямата колумбийска звезда Луис Диас също вкара, обаче пак при подаването беше малко зад конгоанската защита.

В края на срещата се стигна до натиск на Конго и два поредни ъглови удара, като при втория имаше удар с глава на конгоански играч в очертанията на вратата, но той беше прекалено слаб, за да представлява истинска опасност.

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Колумбия отбор ДР Конго Световно първенство по футбол 2026
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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