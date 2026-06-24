Строители от Узбекистан ще учат хърватски: Как Загреб решава бруталния глад за кадри?

Хърватия започва да набира квалифицирани работници в строителството от Узбекистан, за да задоволи голямото търсене на работна ръка в този отрасъл. Хърватската асоциация на работодателите е подписала меморандум за разбирателство с Конфедерацията на работодателите на Узбекистан, с който се създава стратегическа рамка за дългосрочно сътрудничество и устойчиво наемане на работници от Узбекистан. Документът ще улесни наемането на квалифицирани кадри в Хърватия, като същевременно гарантира защитата на правата и достойнството на узбекските работници.

Узбекските работници ще преминават интензивно практическо обучение в модерни учебни центрове в съответствие с европейските стандарти, ще получават международно признати квалификации и структурирано обучение по хърватски език преди започване на работа.

Партньорството има за цел и да премахне посредниците в процеса на наемане чрез пряко сътрудничество с узбекските работодателски организации. По този начин се намаляват разходите за хърватските работодатели и се елиминира рискът работниците да плащат такси за посредничество при наемането.

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Хърватия продължава да се сблъсква с остър недостиг на работна ръка поради неблагоприятните демографски тенденции и продължаващата емиграция. Сред най-засегнатите сектори са строителството, преработвателната промишленост, логистиката, транспортът, туризмът и хотелиерството, посочва ХИНА, цитирана от БТА.

По данни в хърватски медии през 2025 г. Хърватия е издала над 160 000 разрешителни за работа на чужденци. Сред основните държави източници вече фигурира и Узбекистан наред с Непал, Индия, Филипините и Египет.

Към април 2026 г. в страната са регистрирани над 105 000 чуждестранни работници с валидни разрешителни за пребиваване и работа. Най-голямо е търсенето в строителството и туризма.

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