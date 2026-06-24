Потвърдено: "Възраждане" разпространява фейк СНИМКИ на Невзоров с лица, подкрепящи Украйна и бежанците

Разпространяваните в социалните мрежи снимки на Стела Николова, Татяна Кристи и Христо Комарницки със собственика на корпорация КУБ Олег Невзоров са манипулирани. Автентичността на кадрите е отречена и от самите публични личности. За изображението със Стела Николова, Татяна Кристи и Олег Невзоров е използван стопкадър от видео, в което до Николова стои Анна Соколенко – украинска гражданка, която в началото на май сигнализира, че е била жертва на дискриминация във Варна. В манипулираното изображение тя е заменена с Невзоров, установиха Теодора Станимирова и Свилен Оприков от Factcheck.bg.

Профили, близки до "Възраждане", разпространяват "снимката" на Невзоров с Николова и Кристи

Тези снимки на популярни личности с предприемача, свързван с незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна, се разпространяват масово в социалните мрежи. Сред най-споделяните е изображение, на което се вижда Олег Невзоров, застанал между Стела Николова, народен представител от групата на ПП „Демократична България“, и Татяна Кристи, активистка и основателка на фондация „Открито сърце“, която е силно ангажирана с подкрепата за украински бежанци по Черноморието. На парламентарните избори през 2026 г. Кристи беше кандидат за народен представител от гражданската квота на ПП „Да, България“.

Още: Хайде поименно: Времето си тече, Олег Невзоров и Баба Алино стоят засега на трупчета

Изображението започва да се разпространява от профили, близки до проруската партия „Възраждане“. Първоначално е публикувано в профила в социалните мрежи на Стефан Бъчваров – нещатен съветник на бившата депутатка Елена Гунчева от „Възраждане“, установяват от Factcheck.bg. Според разследване на BIRD Бъчваров е свързан с офшорни фирми на Сейшелите с над 1,6 млн. лв. задължения към НАП.

Изображението се появява и в профила на Веселин Вешев – бивш депутат от „Възраждане“, както и в този на Юлиян Губатов – настоящ общински съветник в община Варна от „Възраждане“. Споделено е в групите „Костадин Костадинов-Спасението за България“ и „Габровци за Габрово / Gabrovtsi for Gabrovo“, където членуват над 17 хиляди потребители.

Още: "Доста интересни показания": Невзоров е признал пред МВР за висши протекции

Проверка на Factcheck.bg с инструмента на Google за обратно търсене на изображение, показва, че снимката не е автентична. За създаването ѝ е използван стопкадър от видео в страницата на Стела Николова, където се вижда, че до нея стои Анна Соколенко – украинска гражданка, която в началото на май сигнализира, че е била жертва на дискриминация на автогарата във Варна.

В разпространяваното изображение се вижда, че Олег Невзоров е с маникюр, а дрехите му са същите като тези на Анна Соколенко във видеото, публикувано в профила на Стела Николова на 4 май 2026 г. Лицето на предприемача е взето от сайта на Forest Club – фирмата строител в Баба Алино.

Още: Прокуратурата с ново развитие по случая с Олег Невзоров

Стела Николова и Татяна Кристи публикуваха опровержение на страниците си във Facebook, в което категорично заявяват, че изображението е манипулирано (вижте тук и тук).

Снимки на Невзоров с Комарницки и Ивайло Мирчев - отново фейк

Подобна манипулирана снимка на Олег Невзоров с Христо Комарницки също се появява в социалните мрежи. Това съобщава самият карикатурист в личния си Facebook профил. Анализ на изображението с инструментите за откриване на изкуствен интелект AI or Not, Image Whisperer и Is it AI показва голяма вероятност то да е манипулирано с помощта на AI.

Още: Олег Невзоров пред БНР: Не се чувствам виновен, никъде няма да избягам

Като коментар под публикацията с изображението на Комарницки се появява още една снимка с Невзоров, но този път с Ивайло Мирчев. Анализ с помощта на инструментите за откриване на AI показва 99% вероятност това изображение да е неавтентично. Обратно търсене на снимката с инструмента на Google намира оригинала в няколко медийни публикации, които посочват като източник личния профил на Невзоров във Facebook. Оригиналното изображение е публикувано на 9 август 2019 г. и на него Мирчев не присъства.

Още: Невзоров е в България от дни, разпитан е по разследването за Баба Алино

Официалният инструмент на OpenAI – компанията зад ChatGPT, също отчита, че изображенията са създадени с изкуствен интелект.

Още: Ала-Бала в Баба Алино: Удря ли Путин незаконния град на украинската мафия край Варна?

Олег Невзоров и Баба Алино: каква е целта на фалшивите снимки?

Манипулираните снимки целят да злепоставят обществени личности, които са заявявали позиции в защита на Украйна и украинските бежанци, като ги свържат с украинския бизнесмен, издирван за незаконния строеж в Баба Алино, отчитат от Factcheck.bg.

Още: "Незаконният град в града се разраства": Стотици незаконни сгради, бутането им ще отнеме години

Името на Олег Невзоров стана известно покрай незаконното застрояване на местността край Варна. Случаят с комплекса от 104 незаконно построени сгради придоби голяма публичност в края на май. Стана известно и че инвеститор е корпорацията КУБ, собственост на украинския гражданин Олег Невзоров. През 2025 г. ДАНС издава заповед за експулсиране на Невзоров, но дни след това я отменя. Според настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев това е станало след постъпила в МВнР нота на украинската посланичка Олеся Илашчук.

Случаят предизвика вълна от онлайн атаки срещу украинските бежанци в България, както и призиви за изгонване на украинската посланичка от България.

Покрай съдебния процес с кмета на Варна Благомир Коцев жълти медии разпространиха името на Невзоров като защитен свидетел на прокуратурата срещу градоначалника.

Снимки: Скрийншоти на Factcheck.bg