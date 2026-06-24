Спорт:

Потвърдено: "Възраждане" разпространява фейк СНИМКИ на Невзоров с лица, подкрепящи Украйна и бежанците

24 юни 2026, 10:13 часа 888 прочитания 0 коментара
Снимка: Factcheck.bg
Потвърдено: "Възраждане" разпространява фейк СНИМКИ на Невзоров с лица, подкрепящи Украйна и бежанците

Разпространяваните в социалните мрежи снимки на Стела Николова, Татяна Кристи и Христо Комарницки със собственика на корпорация КУБ Олег Невзоров са манипулирани. Автентичността на кадрите е отречена и от самите публични личности. За изображението със Стела Николова, Татяна Кристи и Олег Невзоров е използван стопкадър от видео, в което до Николова стои Анна Соколенко – украинска гражданка, която в началото на май сигнализира, че е била жертва на дискриминация във Варна. В манипулираното изображение тя е заменена с Невзоров, установиха Теодора Станимирова и Свилен Оприков от Factcheck.bg.

Профили, близки до "Възраждане", разпространяват "снимката" на Невзоров с Николова и Кристи

Тези снимки на популярни личности с предприемача, свързван с незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна, се разпространяват масово в социалните мрежи. Сред най-споделяните е изображение, на което се вижда Олег Невзоров, застанал между Стела Николова, народен представител от групата на ПП „Демократична България“, и Татяна Кристи, активистка и основателка на фондация „Открито сърце“, която е силно ангажирана с подкрепата за украински бежанци по Черноморието. На парламентарните избори през 2026 г. Кристи беше кандидат за народен представител от гражданската квота на ПП „Да, България“.

Още: Хайде поименно: Времето си тече, Олег Невзоров и Баба Алино стоят засега на трупчета

Изображението започва да се разпространява от профили, близки до проруската партия „Възраждане“. Първоначално е публикувано в профила в социалните мрежи на Стефан Бъчваров – нещатен съветник на бившата депутатка Елена Гунчева от „Възраждане“, установяват от Factcheck.bg. Според разследване на BIRD Бъчваров е свързан с офшорни фирми на Сейшелите с над 1,6 млн. лв. задължения към НАП.

Изображението се появява и в профила на Веселин Вешев – бивш депутат от „Възраждане“, както и в този на Юлиян Губатов – настоящ общински съветник в община Варна от „Възраждане“. Споделено е в групите „Костадин Костадинов-Спасението за България“ и „Габровци за Габрово / Gabrovtsi for Gabrovo“, където членуват над 17 хиляди потребители.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: "Доста интересни показания": Невзоров е признал пред МВР за висши протекции

Проверка на Factcheck.bg с инструмента на Google за обратно търсене на изображение, показва, че снимката не е автентична. За създаването ѝ е използван стопкадър от видео в страницата на Стела Николова, където се вижда, че до нея стои Анна Соколенко – украинска гражданка, която в началото на май сигнализира, че е била жертва на дискриминация на автогарата във Варна.

В разпространяваното изображение се вижда, че Олег Невзоров е с маникюр, а дрехите му са същите като тези на Анна Соколенко във видеото, публикувано в профила на Стела Николова на 4 май 2026 г. Лицето на предприемача е взето от сайта на Forest Club – фирмата строител в Баба Алино.

Още: Прокуратурата с ново развитие по случая с Олег Невзоров

Стела Николова и Татяна Кристи публикуваха опровержение на страниците си във Facebook, в което категорично заявяват, че изображението е манипулирано (вижте тук и тук).

Снимки на Невзоров с Комарницки и Ивайло Мирчев - отново фейк

Подобна манипулирана снимка на Олег Невзоров с Христо Комарницки също се появява в социалните мрежи. Това съобщава самият карикатурист в личния си Facebook профил. Анализ на изображението с инструментите за откриване на изкуствен интелект AI or Not, Image Whisperer и Is it AI показва голяма вероятност то да е манипулирано с помощта на AI.

Още: Олег Невзоров пред БНР: Не се чувствам виновен, никъде няма да избягам

Като коментар под публикацията с изображението на Комарницки се появява още една снимка с Невзоров, но този път с Ивайло Мирчев. Анализ с помощта на инструментите за откриване на AI показва 99% вероятност това изображение да е неавтентично. Обратно търсене на снимката с инструмента на Google намира оригинала в няколко медийни публикации, които посочват като източник личния профил на Невзоров във Facebook. Оригиналното изображение е публикувано на 9 август 2019 г. и на него Мирчев не присъства.

Още: Невзоров е в България от дни, разпитан е по разследването за Баба Алино

Официалният инструмент на OpenAI – компанията зад ChatGPT, също отчита, че изображенията са създадени с изкуствен интелект.

Още: Ала-Бала в Баба Алино: Удря ли Путин незаконния град на украинската мафия край Варна?

Олег Невзоров и Баба Алино: каква е целта на фалшивите снимки?

Манипулираните снимки целят да злепоставят обществени личности, които са заявявали позиции в защита на Украйна и украинските бежанци, като ги свържат с украинския бизнесмен, издирван за незаконния строеж в Баба Алино, отчитат от Factcheck.bg.

Още: "Незаконният град в града се разраства": Стотици незаконни сгради, бутането им ще отнеме години

Името на Олег Невзоров стана известно покрай незаконното застрояване на местността край Варна. Случаят с комплекса от 104 незаконно построени сгради придоби голяма публичност в края на май. Стана известно и че инвеститор е корпорацията КУБ, собственост на украинския гражданин Олег Невзоров. През 2025 г. ДАНС издава заповед за експулсиране на Невзоров, но дни след това я отменя. Според настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев това е станало след постъпила в МВнР нота на украинската посланичка Олеся Илашчук.

Случаят предизвика вълна от онлайн атаки срещу украинските бежанци в България, както и призиви за изгонване на украинската посланичка от България.

Покрай съдебния процес с кмета на Варна Благомир Коцев жълти медии разпространиха името на Невзоров като защитен свидетел на прокуратурата срещу градоначалника.

Снимки: Скрийншоти на Factcheck.bg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Украйна Възраждане Factcheck.bg проверка на факти война Украйна украински бежанци фактчекъри Олег Невзоров парк Баба Алино
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес