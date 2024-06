Умопомрачително: Ето каква сума ще прибира Килиан Мбапе в Реал Мадрид

Според редица авторитетни издания, сред които BBC и AS, чистата заплата на сезон на Мбапе ще бъде в размер на 15 млн. евро. Припомняме, че договорът между двете страни е подписан за 5 години. Нападателят също ще прибере и личен бонус за подписване на контракта, който ще се равнява на 150 млн. евро.

Внушителната сума ще бъде изплащана от "белия балет" на вноски. Реал Мадрид може да си позволи подобен бонус, тъй като не даде нищо на Пари Сен Жермен за трансфера на Килиан Мбапе. 25-годишната звезда пристига на "Бернабеу" като свободен агент, а гореспоменатите числа не са 100%-овото възнаграждение. В договора на футболиста има различни клаузи, свързани с реклама на известни марки, които ще покачат общия приход на Мбапе.

🚨 The details of Kylian Mbappé's contract at Real Madrid:



✍️ 5 seasons

🤑 €100M signing bonus

💰 Net annual salary of €15M



(Source: @SkySports) pic.twitter.com/o9p8aETdeo