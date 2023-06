Юнайтед стартира преговори за звезда на Наполи

Очаква се Юнайтед да плати около 60 милиона евро за правата на Мин-Дже. Именно толкова са записани в клаузата му за откупуване в контракта с Наполи. Централният защитник пък ще получава доста сериозна заплата в Манчестър – около 11 милиона евро на сезон, което е почти двойно на това, което неаполитанците му плащат.

💰 Manchester United are in talks, but no deal has been agreed for Kim Min Jae as of now, contrary to some reports. Many other clubs are interested. [@FabrizioRomano] 🔴⚪️⚫️#MUFC pic.twitter.com/uVG4bBLuDz