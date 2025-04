Юрген Клоп посвети няколко силни думи на 20-ата титла на Ливърпул

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп не пропусна да поздрави мърсисайдци за спечелването на 20-ата титла на Англия. Германският специалист, който си тръгна от "Анфийлд" в края на миналия сезон, остава емоционално свързан с клуба - и го показа със съобщение в социалните мрежи. Клоп сподели, че е много благодарен за миналото си в Ливърпул, чувства се много щастлив за настоящето и остава изключително позитивен за бъдещето.

"Супер благодарен за миналото, супер, супер щастлив от настоящето, изключително позитивен за бъдещето. Поздравления - никога няма да вървите сами", коментира Юрген Клоп, който също успя да вдигне титлата на Англия с Ливърпул през сезон 2019/20. Сега обаче титлата бе далеч по-емоционална, тъй като празненствата бяха пред пълни трибуни - за разлика от предния период, когато пандемията от коронавирус бе изпразнила футболните стадиони.

Иначе Юрген Клоп също получи своето признание за шампионския триумф след края на двубоя с Тотнъм на "Анфийлд", когато Арне Слот му върна услугата и разпя феновете, скандирайки името на германския мениджър. Клоп стори същото, когато напускаше Ливърпул - за да осигури топло посрещане на Слот от първия му ден в Ливърпул.

В момента Клоп е извън треньорската професия, макар и да бе спряган за мениджърския пост в Реал Мадрид. На "Бернабеу" се спряха на друга легенда на Ливърпул, която ще поеме "кралете" след Световното клубно първенство това лято.

In Jurgen Klopp’s farewell speech, he welcomed the next Liverpool manager, Arne Slot, by singing his name.



After leading Liverpool to the Premier League title 11 months later, Arne Slot thanked his predecessor, Jurgen Klopp, by singing his name. pic.twitter.com/0kwExNquSR