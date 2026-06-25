Ирландия: И България, и други страни искат промени в новия пакет санкции, ще ги приемем до средата на юли

Очакваме следващите санкции на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна да бъдат одобрени до средата на юли, каза днес ирландският постоянен представител в Брюксел посланик Енгъл Донахю. Тя говори пред журналисти по повод започващото от 1 юли осмо поред Ирландско председателство на Съвета на ЕС.

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Освен България, която ясно посочи възраженията си по първоначалното предложение на Европейската комисия, други държави от ЕС също настояват за промени, отбеляза Донахю. Тя даде за пример искания, свързани с вноса на руски втечнен газ и мерките срещу танкерите от т. нар. "сенчест флот", с който Русия осъществява продажба на горива в нарушение на вече приетите европейски санкции. Винаги са необходими компромиси, обобщи посланикът по повод очакваното ново разширяване на санкциите.

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Според нас засега Русия няма истинско желание за включване в преговори за намиране на решение в Украйна, каза Донахю. ЕС трябва да продължи подкрепата за Украйна, ще работим за начало на присъединителните преговори по всички теми с Киев и Кишинев възможно най-скоро, добави тя. По нейните думи основните цели на Ирландското председателство ще бъдат свързани с постигането на съгласие по следващия многогодишен бюджет на ЕС до края на декември, подкрепата за Украйна, разширяването на ЕС, защитата на конкурентоспособността и европейските ценности.

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