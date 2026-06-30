КНСБ: Поскъпването продължава, а храната поглъща близо една трета от семейния бюджет

Малката потребителска кошница през юни струва 61.82 евро. Отчита се нарастване с 0.5% спрямо стойността ѝ през май. Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), представени от зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения (ИССИО) Виолета Иванова. Проучването за цените на най-често използваните стоки и услуги е направено в периода 3 – 8 юни тази година. "То е проведено малко преди да влезе в сила инициативата "Кошница с грижа", посочи тя.

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"Ако нарастването на малката потребителска кошница е с 0.5%, то усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация", коментира Иванова. Тя обясни, че това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и на ниските доходи.

"В България средно едно домакинство дава около 30% от бюджета си само за храна", обясни експертът от КНСБ.

Необяснимо е нарастването на цените на доматите и краставиците. На годишна база спрямо юни 2015 г. техните цени нарастват съответно с 30.1% и 61.3%. Възходящ тренд се наблюдава при цената на цялото пиле - от 16.3% за една година.

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Един от най-критичните проблеми на българския пазар е огромната ножица между цените на едро и дребно. Надценката на продуктите е в диапазона 23.4 - 151.8% на стоките при търговия на дребно. Традиционно при много продукти, сред които брашно, ориз, прясно мляко, сирене, картофи, ябълки, боб, домати и краставици надценката е с над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена.

С една минимална работна заплата българинът може да купи 10 малки потребителски кошници. Във Франция могат да се купят 25 кошници, в Германия - 35, в Румъния - 15 кошници, в Хърватия - 19.

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КНСБ са категорични, че инициативата “Кошница с грижа” не може сама да компенсира силно завишените и непазарно обосновани надценки, които при някои храни достигат до 152%. "С тази инициатива не могат да бъдат овладяна високите цени", заявиха още от синдиката.