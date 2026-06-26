Обрат в общественото мнение към Румен Радев: Първо проучване след повече от месец управление

Месец и половина след встъпването в длъжност на кабинета "Радев" започват да се забелязват първи видими признаци на охлаждане на ентусиазма в обществото, свързано с надеждите, възлагани на новата власт и управляваща с мнозинство партия. Първият знак за това е в достигането до плато на оценката за развитието на страната след резкия скок, последвал изборите. Това показва последното електорално проучване на "Маркет линкс". То е направено в периода 13 – 21 юни тази година и е финансирано и реализирано съвместно с bTV. В него са участвали 1005 лица над 18-годишна възраст, които са анкетирани чрез пряко-лично интервю и онлайн анкета.

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Доверие в кабинета

За месец кабинетът губи 11 пункта нетен рейтинг, като ключовото е, че вече доверие декларират под 50% от българските граждани. Резултатите отразяват обществените нагласи преди представянето на бюджетната рамка, която провокира широки политически и експертни реакции, уточняват от агенцията. Този спад се случва на фона на запазване на нивата на заплащане в публичните сфери, мерки срещу високите цени и почти цялостен отказ от провеждане на реформи с ясни фискални цели.

Оценки за първия месец на кабинета "Радев"

Първите седмици на редовния кабинет оставят смесени впечатления в обществото, като около 60% споделят позитивни нагласи. До голяма степен те са партийно оцветени, но въпреки това 10% от гласоподавателите на „Прогресивна България“ приемат, че правителството прави грешки. Всеки десети приема за валидна тезата, че това управление ще продължи модела на управление срещу, който обяви, че се бори.

Аргументите за тежко финансово наследство работят за над половината от българските граждани, а около 30% са на противоположното мнение, че това се използва като оправдание от новата власт. Едновременно с това една от популистките инициативи на кабинета разделя обществото в неговата оценка. „Кошница с грижа“ не успява да спечели популярността на мярка, насочена към намаляване на цените на стоките от първа необходимост и е пример, че гражданите остават критични към подобни политики.

Доверие в политически лидери

Румен Радев остава не само най-одобрявания политик, но и с рекордни стойности за министър-председател на България. Въпреки това и тук се вижда известна двойна негативна тенденция на увеличаване на гражданите, които декларират недоверие, но и намаляване на хората, които вярват в премиера.