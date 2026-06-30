Окончателно: Дунав мост е изцяло отворен за движение

Движението по Дунав мост при Русе е напълно възстановено след близо две години на основен ремонт на съоръжението, съобщи заместник областният управител д-р Валери Йорданов. Той обясни, че трафикът отново се осъществява двупосочно за всички видове превозни средства. С възстановяването на нормалното движение значително ще се облекчи преминаването през граничното съоръжение в началото на активния летен сезон, когато трафикът към българското Черноморие традиционно се увеличава, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация - Русе. „Дунав мост е повече от инженерно съоръжение. Вече над седем десетилетия той е символ на приятелството и добросъседството между България и Румъния, на европейската свързаност и на стремежа ни към устойчиво развитие. Още: Международно събитие затваря за половин час Дунав мост при Русе

Жизненоважна транспортна артерия

За област Русе мостът е жизненоважна транспортна артерия, а за страната – стратегически обект с ключово значение за международния трафик и икономическите връзки в региона“, посочи д-р Йорданов. По неговите думи изминалите две години са поставили на изпитание както институциите, така и всички, на които им се е налагало да преминават през граничния пункт.

„Изминалите две години не бяха лесни. Ограниченията в движението създадоха затруднения както за международния транспорт, така и за жителите на региона. Но всяка инвестиция в стратегическа инфраструктура изисква време, професионализъм и търпение. Резултатът, който виждаме днес, показва, че тези усилия са имали своя смисъл“, допълни заместник областният управител. Въпреки че автомобилното движение ще бъде изцяло възстановено, ремонтът на моста продължава. Предстои работа по носещите елементи, опорите и металната конструкция на съоръжението, като тези дейности няма да налагат ограничения за преминаващите превозни средства. Още: Масово румънско присъствие в България за Великден: Румъния със съвети към гражданите си

Ремонтът приключва през октомври

Снимка Областна администрация Русе

Според предварителния график цялостният основен ремонт на Дунав мост трябва да приключи през октомври. Остава да се подмени антикорозионното покритие на носещата стоманена конструкция под пътните панели, като това няма да попречи на движението по никакъв начин, уверяват строителите. Те гарантират и за качеството на положената настилка, която е съобразена с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Реконструкцията на съоръжението започна през юли 2024 г. и обхвана над километър от моста на българска територия. Ремонтните работи бяха организирани на шест последователни етапа, като през цялото време трафикът се пренасочваше в лентата, в която не се извършваха строителни дейности. Дунав мост при Русе е въведен в експлоатация през 1954 г. и това е първият основен ремонт от построяването му досега. Още: Без такса на Дунав мост при Русе: Ето кога шофьорите ще преминават напълно безплатно

Гости на откриването

Сред гостите на символичното откриване бяха още председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев, заместник-кметът по устройство на територията Здравка Великова, представителите на Агенция „Пътна инфраструктура“ Десислава Паунова и Дина Цоневска, Тодор Гочев, който член на УС на „Главболгарстрой Холдинг“, председател на УС и изпълнителен директор на „ГБС – Инфраструктурно строителство“,

Борислав Стрински, който е началник на обект и член на Управителния съвет на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД – гр. София, водещ партньор в ДЗЗД „Дунав мост“, представители на строителния надзор и проектанти. „Извършихме цялостна подмяна на пътните панели, изграждане на нови тротоарни блокове, реставриране на парапета и на осветителните тела. Работихме по долното строене на моста“, каза Борислав Стрински. Отслужен бе и водосвет от отец Росен Георгиев от Русенска света митрополия. Още: Пускат движението по "Дунав мост" при Русе, ремонтът продължава след Великден