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Тим от Първа лига привлече сина на доскорошен шеф в Левски

30 юни 2026, 11:43 часа 715 прочитания 0 коментара
Снимка: https://levski.bg
Тим от Първа лига привлече сина на доскорошен шеф в Левски

Спартак Варна привлече 20-годишния офанзивен футболист - Кристиян Йовов. Това съобщиха официално от ръководството на черноморския клуб. Младокът е юноша на Левски, където преминава през всички възрастови формации на клуба, като достига и до представителния отбор на „сините“, записвайки официални мачове с първия тим.

Кристиян Йовов играе на няколко позиции

В кариерата си Кристиян Йовов вече е трупал опит и с екипите на Ботев Враца и Спортист Своге. Той е син на бившия нападател на Левски Христо Йовов и играе на същите позиции като баща си – на върха на атаката, на крилото или като втори нападател. Доскоро Йовов-старши бе част от Управителния съвет на столичния гранд.

„Пожелаваме на Кристиян здраве, много успехи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка! Добре дошъл в Спартак, Кристиян!", написаха във фейсбук страницата си от варненския клуб.

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Левски Христо Йовов Спартак Варна Първа лига Кристиян Йовов
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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