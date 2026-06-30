НАСА подготвя безпрецедентна спасителна мисия: Такова нещо не е правено в Космоса

НАСА скоро ще се опита да направи нещо, което никога досега не е правено: да спаси космически телескоп от падане обратно на Земята с помощта на сервизен робот. Звучи като сцена от научнофантастичен филм, но НАСА се надява, че това може да е достатъчно, за да поддържа в експлоатация малко по-дълго потъващата си обсерватория "Нийл Герелс Суифт".

Според американската космическа агенция мисията може да стартира още този вторник, 30 юни, в 6:17 ч. EDT (13:17 ч. българско време). Ако тази мисия успее, многообичаният космически телескоп "Хъбъл" ще бъде една от следващите цели, чийто живот ще бъде удължен.

NASA's Swift Observatory is in peril. A last minute mission to save it could make spaceflight history. Here's everything to know. https://t.co/cUxj39WJpe — USA TODAY (@USATODAY) June 28, 2026

"Това е първият американски космически робот, който ще се издигне в Космоса и ще извърши нещо подобно", заяви пред Асошиейтед Прес Гонхи Ли, главен изпълнителен директор на "Каталист Спейс", наета да изпълни мисията. "Това е мисия с висок риск, но и с голяма възвръщаемост", казва Шон Домагал-Голдман, директор на отдела по астрофизика в НАСА.

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"Swift играе значителна роля в нашия флот. Имаме много да спечелим от този опит за ускоряване, който е по-икономичен от опитите да заменим възможностите на Swift и позволява на НАСА да развие националната индустрия за обслужване на спътници в полза на всички."

Защо се налага спасителна операция

Телескопът Swift беше изстрелян през 2004 г. и е способен да заснема изображения във видимата, ултравиолетовата, рентгеновата и гама-лъчевата светлина. Но телескопът пада по-бързо от очакваното поради неотдавнашните периоди на интензивна слънчева активност. За да оцелее, той трябва да бъде изстрелян в по-стабилна орбита възможно най-скоро.

Ето защо НАСА сключи договор с "Каталист Спейс", за да им помогне да осъществят това – договор, който според информациите струва 30 милиона щатски долара. Според НАСА още на 30 юни роботизираният сервизен космически апарат LINK на "Каталист" ще бъде изстрелян в Космоса на борда на ракета "Пегас XL". Роботът ще улови космическия телескоп и ще се опита да го издига в продължение на няколко месеца.

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Договорът беше възложен на "Каталист Спейс" едва през септември миналата година, така че компанията разполагаше с "по-малко от една година, за да проектира, построи, тества и изстреля космически кораб, който да се срещне със Swift, да го хване и да го издигне", обясняват от НАСА.

NASA rushes to save Swift telescope from falling back to Earth with $30 million rescue mission https://t.co/p9lTvCchmI pic.twitter.com/vv6jaPen1q — New York Post (@nypost) June 28, 2026

Докато това се случваше, екипът в Космическия център "Годард" извършваше оперативни промени по телескопа, за да го задържи на височина от поне 300 километра над повърхността на Земята, което ще му даде най-голям шанс за успех. Разбира се, падането на телескопа обратно на Земята по никакъв начин не би било катастрофално. Спътниците често падат обратно на Земята. Но НАСА разглежда това като тест за бъдещия потенциал на космическите изследвания. "Този смел подход удължава и научния живот на Swift и е по-икономичен от замяната на уникалните възможности на обсерваторията", обясни НАСА.