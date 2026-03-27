Юрген Клоп с огромно признание към Мохамед Салах

27 март 2026, 17:26 часа 238 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп говори за нападателя Мохамед Салах, който ще напусне "червените" след края на настоящия сезон. Германският специалист и египетският национал работиха заедно в клуба от Мърсисайд в продължение на седем години. Клоп дори направи огромно признание към Салах, като определи нападателя за един от най-великите за всички времена.

"Когато го тренираш, правиш същите неща, както с всеки друг играч. Казваш му да не губи топката, да се връща повече в защита. Нормалните неща. Невероятно е, когато погледнеш по-голямата картина. Статистиките му са несравними", заяви Юрген Клоп, цитиран от BBC.

Мохамед Салах

"Ще говорим ли за това след 10 години и някой друг ще ги постигне ли? Ще бъде много трудно някой да го надмине. Салах е един от най-великите футболисти на всички времена", добави още той. Ливърпул спечели по един път Шампионската лига и титлата във Висшата лига с мениджър Юрген Клоп и със Салах в състава.

В момента Клоп стои без работа като треньор, но призна наскоро, че не е приключил треньорската си кариера, намеквайки за скорошно завръщане. Бъдещето на Салах пък все още не е ясно, като се спекулира, че може да продължи кариерата си в Саудитска Арабия.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
