Уругвай се окичи с бронза на Копа Америка, Луис Суарес - герой (ВИДЕО)

Уругвай надви Канада след дузпи в двубоя за третото място на Копа Америка и се окичи с бронзовите медали. Големият герой за "урусите" се казва Луис Суарес. 37-годишният нападател изравни резултата в добавеното време на втората част и прати мача в продължения, а при 11-метровите наказателни удари вкара решаващата четвърта дузпа.

На стадион "Банк ъф Америка" в Шарлът, Северна Каролина Родриго Бентакур даде преднина на Уругвай рано-рано в срещата. Малко по-късно обаче Коне възстанови паритета с красив гол. В 80-ата минута Жонатан Дейвид се оказа на точното място, за да осъществи пълен обрат за Канада. В последните секунди появилият се от скамейката Суарес се възползва от пас на Хименес и вкара за 2:2.

