Важен ден за Юнайтед: Ръководството се среща с основните кандидати за временен мениджър

Ръководството на Манчестър Юнайтед ще проведе специални срещи с Оле Гунар Солскяер и Майкъл Карик, които може да заемат поста временен мениджър на "червените дяволи", или да работят в екип. Новината съобщават британските медии. В понеделник клубът уволни Рубен Аморим, който беше начело на отбора от ноември 2024 година. Дарън Флетчър ще бъде начело на тима за мача от Висшата лига срещу Бърнли.

Юнайтед се среща със Солскяер и с Карик

Властимащите в Юнайтед планират да назначат временен мениджър до края на сезона, след което ще проведат задълбочен анализ и ще намерят постоянен заместник, пише The Athletic.

След разговорите, които се състояха във вторник, Солскяер се смята за фаворит за поста, но окончателно решение ще бъде взето след лични срещи с кандидатите. Очаква се Дарън Флетчър да ръководи Манчестър Юнайтед поне в два мача. Солскяер беше начело на Юнайтед между 2018 и 2021 година.

Междувременно полузащитникът Коби Мейно поднови тренировки с тима. Той отсъства близо месец заради контузия. 20-годишният халф изигра само един мач като титуляр за „червените дяволи“ през настоящия сезон – при отпадането от Гримзби Таун в турнира за Купата на лигата в края на август. В първенството англичанинът има едва 212 минути с екипа на Юнайтед в 11 двубоя, но напускането на Рубен Аморим може да доведе до промяна в тази тенденция.

