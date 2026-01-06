Спорт:

Барселона си връща португалец, който слага край на приключението си в Саудитска Арабия поне за кратко

Ръководството на Барселона си връща португалския краен защитник Жоао Кансело. 31-годишният бек ще премине в "блаугранас" под наем за шест месеца от саудитския Ал Хилал. Новината съобщава безпогрешното трансферно гуру Фабрицио Романо, както и „Марка“. "Лос кулес" ще трябва да заплатят сумата от 4 милиона евро и част от заплатата на Кансело за периода до края на сезона.

Кансело обратно в Барса

До последния момент италианският Интер желаеше да привлече бранителят, който има афинитет към атаката, но според медиите в Испания решението на играча е да премине в каталунския гранд. Старши треньорът на Барса Ханзи Флик се нуждае от засилване на отбраната, след като централният защитник Андреас Кристенсен се контузи миналия месец, и се очаква да отсъства до края на април.

Според информация в медиите специалистът цени опита на Кансело, неговата поливалентност и способността му да играе на двата фланга на защитата. Треньорът също така е приел факта, че привличането на нов централен защитник е практически невъзможно през януарския трансферен прозорец.

Жоао Кансело вече е носил екипа на "блаугранас" през сезон 2023/2024, когато играеше под наем от Манчестър Сити. През настоящата кампания десният бранител е изиграл само 6 мача за Ал Хилал, в които има един гол и две асистенции.

ОЩЕ: Колеблива Барса се измъкна в каталунско дерби с красиви голове в края

 

 

Джем Юмеров
