ВИДЕО: Бензема обърка вратите - вкара си майсторски автогол с глава

В 25-ата минута Бензема се върна в наказателното си поле, за да помогне в защита. Последва центриране, при което франзузинът опита да изчисти топката с глава, но вместо това я прати неспасяемо във вратата на Ал Итихад.

Все пак Бензема се реваншира в края на първото полувреме, когато асистира за Абдерразаг Хамед-Алла, който изравни. В самия край на мача Ал Итихад стигна и до втори гол, за да избегне продължения и да се класира напред към четвъртфиналната фаза на надпреварата.

Karim Benzema scored an own goal (25'), and al-Ittihad is down by a goal against Navbahor just before the break.#ACL2024 pic.twitter.com/OlPxpwnbFe