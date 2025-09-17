Вратар постави рекорд в Шампионска лига в мач срещу Реал Мадрид

Вратарят на френския гранд Олимпик Марсилия влезе в историята на Шампионска лига. Херонимо Рули стана първият в историята, който записва 10 спасявания в рамките на едно полувреме в мач от Турнира на богатите. 10-те си намеси той направи само в рамките на първото полувреме. Втората част беше по-тиха за него – направи още три спасявания, с което станаха общо 13 за мача.

Реал Мадрид победи Марсилия с 2:1

Въпреки страхотното представяне на стража, марсилци загубиха от Реал Мадрид с 1:2. Тимъти Уеа откри резултата в 22-рата минута, но Килиан Мбапе не остави нещата така. Той вкара две дузпи за „белите“, с които осъществи обрата и донесе трите точки на „Бернабеу“. При втората дузпа Рули дори се докосна до топката, но ударът бе твърде силен и тя се оплете в мрежата.

Марсилия печели убедително в Лига 1, но и загубите не липсват

Към този момент Марсилия е на седмото място във френската Лига 1 след четири изиграни мача. В тях южняците са записали две победи и две загуби. Триумфирали са с 5:2 срещу ФК Париж и с 4:0 срещу Лориен, а пораженията са от Рен и Олимпик Лион, и в двата случая с 0:1. Следващият мач за Марсилия е дербито срещу ПСЖ. То ще се проведе на 21 септември на „Стад Велодром“. Последният сблъсък между двата отбора завърши при резултат 3:1 в полза на парижани.

