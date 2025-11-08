Войната в Украйна:

08 ноември 2025, 16:34 часа 306 прочитания 0 коментара
Късна драма остави Тотнъм и Ман Юнайтед със смесени чувства

Английските грандове Тотнъм и Манчестър Юнайтед не успяха да се победят след късна драма и равенство 2:2 на стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон в дербито от 11-ия кръг на Висшата лига. И двата тима останаха със смесени чувства от ремито, тъй като бяха еднакво близо до победата, но няколко обрата в последните минути в крайна сметка отредиха равенство и по една точка за двата тима.

Човекът във форма за Юнайтед Брайън Мбемо откри резултата в 32-рата минута. През второто полувреме Юнайтед удържа аванса си до 84-ата минута, когато Матис Тел изравни за Тотнъм. В 91-ата минута Тотнъм направи пълен обрат чрез Ришарлисон, но Юнайтед успя да изравни с попадение на Матайс де Лихт в 96-ата минута.

Манчестър Юнайтед

Така Тотнъм и Юнайтед остават с равен актив точки - по 18, колкото имат още няколко отбора - Ливърпул, Съндърланд и Борнемут, които обаче са с мач по-малко. Иначе лидер остава Арсенал с 25 точки, а Ман Сити е втори с 19, като и двата тима все още не са изиграли мачовете си от 11-ия кръг. За Тотнъм предстои гостуване на Арсенал, а за Юнайтед следва домакинство на Евертън.

