Войната в Украйна:

Челси закотви Уулвс на дъното и излезе втори във Висшата лига

08 ноември 2025, 23:56 часа 307 прочитания 0 коментара
Челси закотви Уулвс на дъното и излезе втори във Висшата лига

Английският гранд Челси победи последния в класирането Уулвърхямптън с 3:0 като домакин в среща от 11-ия кръг на Висшата лига. "Сините" не успяха да стигнат до гол през първото полувреме, но вкараха три безответни попадения през втората част, за да закотвят "вълците" на дъното на таблицата и за да се изкачат временно на второто място в класирането в Премиър лийг.

Челси разби Уулвс и се доближи до Арсенал

Челси доминира сериозно още от самото начало, като очакваните голове (хG) бяха 0.99 - срещу 0.00 за Уулвс, но въпреки това попадение не падна. "Сините" нанесоха общо 11 удара само за първите 45 минути, а логичното се случи в началото на второто полувреме, когато Алехандро Гарначо намери Мало Густо, който се разписа за 1:0. В 65-ата минута пък Жоао Педро удвои, за да даде спокойствие на домакините.

Още: Той спечели Световното, но славата го отказа млад, а сега покорява над 4 000 метра само по шорти

Челси

Столичани стигнаха и до трети гол в 73-ата минута, когато Гарначо даде втората си асистенция в мача, за да може Педро Нето да се разпише. Така Челси записа втора поредна победа след успеха над Тотнъм и излезе на второ място в класирането с 20 точки - на шест пункта зад лидера Арсенал, който сбърка срещу Съндърланд. Именно "черните котки" са трети с 19 пункта, но класирането може да претърпи промени в неделя, когато ще се изиграе дербито Ман Сити - Ливърпул.

Още: Ето кои са топ 50 играчите във Висшата лига в момента (КЛАСАЦИЯ)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Челси Висша лига Уулвърхемптън
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес