Челси закотви Уулвс на дъното и излезе втори във Висшата лига

Английският гранд Челси победи последния в класирането Уулвърхямптън с 3:0 като домакин в среща от 11-ия кръг на Висшата лига. "Сините" не успяха да стигнат до гол през първото полувреме, но вкараха три безответни попадения през втората част, за да закотвят "вълците" на дъното на таблицата и за да се изкачат временно на второто място в класирането в Премиър лийг.

Челси разби Уулвс и се доближи до Арсенал

Челси доминира сериозно още от самото начало, като очакваните голове (хG) бяха 0.99 - срещу 0.00 за Уулвс, но въпреки това попадение не падна. "Сините" нанесоха общо 11 удара само за първите 45 минути, а логичното се случи в началото на второто полувреме, когато Алехандро Гарначо намери Мало Густо, който се разписа за 1:0. В 65-ата минута пък Жоао Педро удвои, за да даде спокойствие на домакините.

Столичани стигнаха и до трети гол в 73-ата минута, когато Гарначо даде втората си асистенция в мача, за да може Педро Нето да се разпише. Така Челси записа втора поредна победа след успеха над Тотнъм и излезе на второ място в класирането с 20 точки - на шест пункта зад лидера Арсенал, който сбърка срещу Съндърланд. Именно "черните котки" са трети с 19 пункта, но класирането може да претърпи промени в неделя, когато ще се изиграе дербито Ман Сити - Ливърпул.

