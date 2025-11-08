Няма безгрешни: Арсенал стъпи накриво в битката за титлата във Висшата лига

Лидерът в английската Висша лига Арсенал допусна грешна стъпка в битката за титлата, губейки точки при визатата си на Съндърланд. "Топчиите" завършиха при резултат 2:2 с "черните котки" в среща от 11-ия кръг на английското първенство. Домакините поведоха с гол през първото полувреме на Балърд, но през втората част Сака и Тросар направиха пълен обрат. В 94-ата минута обаче Броби успя да изравни за Съндърланд.

Съндърланд спря Арсенал

Отборът на Съндърланд изигра силно първо полувреме, в което почти не позволи на Арсенал да застраши вратата им. През втората част обаче домакините сякаш се прибраха твърде дълбоко и изпаднаха в глуха защита, като започнаха да допускат и грешки, което позволи на Арсенал да се върне. В края пък се случи обратното - Арсенал се прибра и в крайна сметка бе наказан, въпреки че на няколко пъти стражът Рая спасяваше "артилеристите".

В класирането Арсенал остава лидер с 26 точки - със седем пред втория Манчестър Сити и третия Съндърлънд, които имат по 19. Шампионът на Англия Ливърпул е с 18 пункта, а в неделя мърсисайдци ще се изправят срещу тима на Пеп Гуардиола. Иначе в следващия кръг Арсенал домакинства на Тотнъм, който спря Манчестър Юнайтед по-рано днес, докато Съндърланд гостува на Фулъм.