Войната в Украйна:

Няма безгрешни: Арсенал стъпи накриво в битката за титлата във Висшата лига

08 ноември 2025, 22:00 часа 477 прочитания 0 коментара
Няма безгрешни: Арсенал стъпи накриво в битката за титлата във Висшата лига

Лидерът в английската Висша лига Арсенал допусна грешна стъпка в битката за титлата, губейки точки при визатата си на Съндърланд. "Топчиите" завършиха при резултат 2:2 с "черните котки" в среща от 11-ия кръг на английското първенство. Домакините поведоха с гол през първото полувреме на Балърд, но през втората част Сака и Тросар направиха пълен обрат. В 94-ата минута обаче Броби успя да изравни за Съндърланд.

Съндърланд спря Арсенал

Отборът на Съндърланд изигра силно първо полувреме, в което почти не позволи на Арсенал да застраши вратата им. През втората част обаче домакините сякаш се прибраха твърде дълбоко и изпаднаха в глуха защита, като започнаха да допускат и грешки, което позволи на Арсенал да се върне. В края пък се случи обратното - Арсенал се прибра и в крайна сметка бе наказан, въпреки че на няколко пъти стражът Рая спасяваше "артилеристите".

Арсенал

В класирането Арсенал остава лидер с 26 точки - със седем пред втория Манчестър Сити и третия Съндърлънд, които имат по 19. Шампионът на Англия Ливърпул е с 18 пункта, а в неделя мърсисайдци ще се изправят срещу тима на Пеп Гуардиола. Иначе в следващия кръг Арсенал домакинства на Тотнъм, който спря Манчестър Юнайтед по-рано днес, докато Съндърланд гостува на Фулъм.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Арсенал Висша лига Съндърланд
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес