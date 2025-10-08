Войната в Украйна:

Вратарят на Италия от злополучния 1/2-финал на САЩ'94: Ако имаше ВАР, България щеше да получи дузпа (ВИДЕО)

08 октомври 2025, 19:44 часа 475 прочитания 0 коментара
Легендата на италианския футбол – Джанлука Палиука, даде интервю в ефира на Дарик радио по време на събитието FootballNext. Бившият вратар на Сампдория, Интер, Болоня и Асколи призна, че ако е имало ВАР на Световното първенство през 1994 година, националният тим на България сигурно е щял да получи дузпа на 1/2-финала срещу "Скуадра Адзура", на чиято врата пазеше именно Палиука. Той се пошегува, че може би е щял да спаси евентуален 11-метров наказателен удар на Христо Стоичков.

Джанлука Палиука за САЩ'94

„Ако имаше ВАР, сигурно щяха да отсъдят дузпа, но пък може би щях да спася дузпата на Стоичков. За мен ВАР е позитивна промяна във футбола от гледна точка на технологиите. От някои се използва все по-често да предизвикват определени събития на терена. Аз не приемам отсъждането на някои наказателни удари за взаимодействие в наказателното поле, които в миналото щяхме да подминем, но такава е тенденцията“, заяви Палиука.

Пас към миналото

„Бразилия игра по-добре от нас. Имахме две чисти възможности – на Масаро първото полувреме и на Роберто Баджо през второто. Бразилците обаче играха по-добре от нас, но аз се надявах. И до днес от време на време се будя нощем и си припомням тези моменти със съжаление, че не спечелих“, гласеше коментарът на бившия страж за финала на Мондиал'94.

Припомняме, че ден по-рано Джанлука Палиука гостува на Христо Стоичков в музея на Камата в София (подробности четете в линка).

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Христо Стоичков Национален отбор по футбол Италия отбор Джанлука Палиука
