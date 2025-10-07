Спомени и много усмивки: Христо Стоичков посрещна италианска легенда в музея си (ВИДЕО)

Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков посрещна легендарния италиански вратар Джанлука Палиука в своя музей в София. Бившият страж на Болоня, Асколи, Сампдория и Интер остана впечатлен от богатата експозиция и си спомни за няколко паметни мача срещу Камата, сред които 1/2-финала на Световното първенство в САЩ през 1994 година между "лъвовете" и "Скаудра Адзура" и финала за КЕШ между Сампдория и Барселона. Стоичков и Палиука размениха фланелки на България и Болоня в знак на уважение един към друг.

"Много съм щастлив, че съм тук и разговарях с Христо след толкова много години. За мен е голяма чест да бъда тук, свързват ни много хубави спомени. Спомням си за дузпата, но това няма да ни наруши отношенията", пошегува се Палиука за въпрос дали дузпата от полуфинала в Щатите се е отразила на приятелството му със Стоичков и продължи. "Изпрати дузпата в другия ъгъл, България направи нещо голямо за времето си според мен, елиминира Германия. Можеше и България да спечели, но победата над Германия е наистина нещо важно и голямо“.

„Голът на Куман, да, направи разликата, сещал съм се много пъти. Той има много силен удар, изпълни много добре, топката мина покрай мен. Топката беше много силна след удара на Куман във финала. Стана хубав мач, беше голяма възможност за нас. Джанлука Виали изпусна две възможности за гол. Христо и съотборниците му спечелиха с гола на Куман“, спомни си италианецът за финала за КЕШ през 1992 година.

„Уважението е много голямо, Джанлука е не само един от водещите вратари в нашето време. От Сампдория в Интер, после в националния отбор на Италия. За нас беше трудно като нападатели срещу него. И не само срещу него, а и срещу Петър Шмайхел, Анджело Перуци... Андони Субисарета (б.р. – Палиука го допълва). Приятелството, за което и той каза... напуснаха ни много приятели – Джанлука Виали, Тото Скилачи – това приятелство остана и извън терена. Много ценя, че това приятелство с Палиука остана. Дори след като играхме с Барселона срещу Сампдория и с България срещу Италия“, каза Стоичков.

„Фланелката на Виали го заинтригува. Той ни напусна толкова млад. Когато всичко е така подредено, му харесва. Времето в България ще бъде уникално за него. Каза, че още от аерогарата много фенове са му искали автографи, не може да повярва, че има толкова фенове тук. Но в България обичат големите спортисти“, допълни единственият българин със Златна топка.

В момента Палиука е координатор на вратарите към академията на италианския Болоня, а пътят след професионалната му кариера не излиза извън любимата игра. Той е един от звездните гости на FootballNext – събитието, организирано от Дарик, dsport и Condor sport.