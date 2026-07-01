Бунтът на снахата на Вазов: Ексцентричната Елисавета, първа дръзнала да рисува голи тела от натура

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е една забравена българка, която напълно е заслужила да бъде пример за съвременната жена - тя е образована, красива, талантлива, амбициозна и се отличава с изключително съвременните си възгледи за времето, в което живее. Елисавета Георгиева Консулова-Вазова е първата българска художничка, престрашила се да нарисува голо тяло. Но безспорният й талант не е единственото, което можем да си спомним днес за нея. Нейната автобиография е повече от впечатляваща.

Биографични данни

Елисавета Консулова-Вазова е родена в Пловдив през 1881 г. Освен необичайното си за онова време образование, тя има модерен брак. Елисавета е съпруга на Борис Вазов - най-малкия брат на писателя Иван Вазов. Тя е майка на известната художничка Бинка Вазова. Сключвайки брак с Борис Вазов, Елисавета прави нещо, което е немислимо за онова време - тя запазва и моминската си фамилия Консулова.

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Въпреки времето, в което живее, тази будна българка се отличава със своята възприемчивост към новото и чуждото. Свободолюбивата Елисавета живее според своите възгледи и открито заявява таланта си - и всичко това се случва в България в периода преди Първата световна война.

Талантливата млада дама учи в Държавното рисувално училище и завършва специалност живопис във втория випуск в класа на Ярослав Вешин. Още тогава будната Елисавета изразява непримиримостта си по отношение на дискриминацията, която се налага на жените по време на обучението им - те не са допускани до вечерните актове за рисуване на голо тяло. Възмутена от това, Елисавета си позволява да протестира пред проф. Иван Мърквичка, който е директор на учебното заведение. Младата художничка успява да го убеди в необходимостта от въвеждане на промени в учебния план. Тя успява да извоюва разрешение и за жените да рисуват от натура вместо по гипсови модели. Самата Елисавета става първата българска художничка, нарисувала голо тяло от натура.

По-късно талантливата художничка специализира портретна живопис в Мюнхен при проф. Хайнрих Книр.

Снимка: принтскрийн/YouTube/gtsenov

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Подкрепа във всяко начинание тя получава от своя съпруг. Борис, който завършва право в Париж, винаги подкрепя ексцентричната си съпруга. Тя отглежда и трите си дъщери по начин, за който никой у нас не знае по онова време. Вместо с дълги коси и трите момичета са късо подстригани и се обличат в широки дрехи. Също така всяка от трите дъщери на Елисавета и Борис има собствена стая. Елисавета пътува с малките си дъщери до Германия. В преследване на художническата си кариера тя ги оставя в интернат в Мюнхен.

През 1926 година семейството се премества в Прага след като Борис Вазов заема поста на пълномощен министър в Чехословакия. Там Елисавета остава впечатлена от грижите, полагащи се за повишаване на домашната култура на жените и решава да пренесе този модел в България, започвайки да издава собствено списание. Талантливата художничка е водена от мисълта, че българската жена трябва да бъде улеснена в грижите за дома и децата, за да има време за собственото си духовно развитие.

Тя сбъдва мечтата си и започва да издава списание "Беседа". По-късно променя наименованието му на "Дом и свят". Изданието е високо оценено от Министерството на народното просвещение и на Министерството на промишлеността и труда. Но след Деветосептемврийския преврат издаването му е преустановено.

Постижения и награди

Елисавета Консулова-Вазова е основател и член на дружество "Родно изкуство". Тя се изявява редовно в изложбите на Дружеството и в тези на Дружеството на жените художнички. През 1919 година прави първата си изложба в София. Това е и първата самостоятелна изложба на жена художничка в България.

Следват още изложби - в Прага през 1931 г., в Пилзен и Братислава през 1932 година, в София през 1934 и 1956 г.

Тя се изявява и като художествен критик. Пише по въпросите на българското и европейското изкуство. Сътрудник е на списанията "Художник" и "Изкуство". Също така образованата Елисавета владее няколко езика и работи като преводач.

Снимка: принтскрийн/YouTube/gtsenov

Портретът е основен жанр в нейното творчество. Повечето от нейните произведения са рисувани на открито. Техниките, които предпочита, са пастел, маслени бои и акварел. За част от картините, които рисува, ѝ позират Иван Вазов, Стоян Михайловски, Христо Стамболски, Добри Христов, Александър Божинов, Кирил Христов, арх. Атанас Донков, Драгомир Казаков, Елена Хранова, Марта Попова, Ирина Тасева, Спас Джонев. Елисавета рисува и много натюрморти.

През 1961 г. Елисавета Вазова е удостоена с орден "Кирил и Методий" - първа степен. Тя умира в София през 1965 г. на 84-годишна възраст.

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