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Владимир Кличко: С нетърпение ще се върна в София за Европейското!

01 юли 2026, 18:54 часа 698 прочитания 0 коментара

Владимир Кличко потвърди намерението си да се завърне в България след два месеца. Легендата на световния бокс отпътува днес от София, след като бе специален гост на президента на родната федерация Красимир Инински. Олимпийският и двукратен световен шампион в тежка категория промотира домакинството на България на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе от 15 до 26 септември в „Асикс Арена“.

Легендата промотира домакинството на България на Европейското по бокс

„Благодаря за огромното уважение, което ми оказахте. За мен ще е удоволствие да се върна през септември, за да изгледаме заедно срещите от Европейското първенство. Чакам с нетърпение да се видим отново и да станем съпричастни на страхотни битки в София“, каза Владимир Кличко.

„Още веднъж благодаря на Владимир, че подкрепи нашето домакинство. Всички видяхме каква фигура е той, не само за бокса, но и за спорта изобщо. Радвам се, че имаше възможност да се види с много деца по време на своя престой, за да ги мотивира и запали още повече към магията на бокса. Чакаме го отново при нас, но предстои да зарадваме боксовата общност с още изненади“, заяви от своя страна Красимир Инински.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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