Църковен празник на 2 юли: НЕ правете това утре, привлича нещастие

Утре, 2 юли, в православния календар е Полагането на честната одежда на Пресвета Богородица Влахернска. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 2 юли

Според църковното предание, след Успението на Пресвета Богородица, нейната дреха - честната одежда, е била съхранявана в семейството на благочестиви хора в Палестина. Преданието гласи, че Богородица е заповядала тази светиня да се пази като знак на нейното духовно присъствие и застъпничество за християните.

Няколко века по-късно двама византийски поклонници, пътуващи към Светата земя, научават за съществуването на тази реликва. Те донасят одеждата с голямо благоговение в Константинопол, където реликвата е тържествено приета от императора и патриарха. За нейното съхранение е построен храм в местността Влахерни, на брега на Златния рог.

Църковен празник на 1 юли: Какво трябва да направите утре, за да привлечете щастие в живота си

Църквата Влахерна се превръща в един от основните духовни центрове на Византия. Именно тук свещената одежда на Дева Мария е поставена в специално направен ковчег за съхранение и почитане.

С течение на времето към това светилище били добавени и други реликви, свързани с Дева Мария, включително нейният пояс и омофор. Това допълнително подчертало специалното значение на църквата Влахерна като място за молитва и божествена благодат.

Църковната традиция особено подчертава ролята на честната одежда като символ на застъпничеството на Божията майка над Константинопол. По време на многобройни вражески нападения жителите на града се обръщали с молитви към Пресвета Богородица и градът многократно бил спасяван от разрушение.

Именно тези събития укрепили вярата на християните в небесното застъпничество на Дева Мария и станали основа за специално почитане на нейната одежда.

Църковен празник на 30 юни: Какво НЕ бива да правите утре - гони късмета и привлича нещастие

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 2 юли

Предците ни са гадаели за времето по знаците на деня. Обилната роса сутрин вещае до слънчев и горещ ден. Ако мъглата бързо се разсее сутринта, се очаква хубаво време. Силното бръмчене на пчелите на този ден се счита за знак за наближаващи жеги.

Какво не може да правите утре? Според народните вярвания не трябва да се тръгва на дълго пътешествие - смятало се е, че пътуването може да се окаже неуспешно. Също така не се насърчава преместването, тъй като това може да доведе до ненужни разходи и загуби. Предците ни са вярвали също, че мързелът на този ден е нежелан, защото според вярванията може да отблъсне късмета и да намали благосъстоянието на човек.

В народната традиция този празник се свързва с древна славянска покровителка Берегиня, която се е смятала за майка на духовете и пазителка на всички земни съкровища. Най-често тя е била олицетворявана с белокора бреза, затова на 2 юли хората са идвали при дървото, прегръщали го и са искали защита: от нещастие, от беди и от всяка зла сила, която би могла да наруши спокойствието на дома.

Прочетете също: Църковен празник на 30 юни: Какво НЕ бива да правите утре - гони късмета и привлича нещастие