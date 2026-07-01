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Мохамед Салах сменя бивш шампион на Англия в клуб от Саудитска Арабия

01 юли 2026, 17:25 часа 692 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мохамед Салах сменя бивш шампион на Англия в клуб от Саудитска Арабия

Мохамед Салах със сигурност няма да продължи кариерата си в Ливърпул, а най-вероятната му следваща дестинация е някой клуб от Саудитската професионална лига. Според някои източници той ще се събере с Кристиано Роналдо и бившия си съотборник в Ливърпул Садио Мане в Ал Насър. Но според "Скай Спортс" вече бившият тим на Рияд Марез Ал Ахли е изпратил запитване до представителите на Салах за условията, при които той би подписал договор с клуба.

Ал Ахли иска Мохамед Салах

Според информациите, Ал Ахли търси футболист, с когото да замени доскорошната си звезда. Алжирецът постигна споразумение с клуба да прекрати договора си, което е струвало 14.5 милиона евро на отбора от Джеда. Мохамед Салах със сигурност би бил не просто добър заместник, а и по-добър вариант за дясното клрило на тима. Интересът на Ал Ахли явно е доста голям, тъй като от клуба вече са изпратили запитване към екипа на Мохамед Салах за условията, при които той би се присъединил към отбора.

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Мохамед Салах

Салах трябва да направи своя избор

Тук решението до голяма степен ще зависи и от самия Мохамед Салах. От една страна, в Ал Ахли той ще бъде най-голямата звезда. От друга, в отбори като Ал Насър и Ал Хилал ще има значително по-големи шансове да спечели трофей. Ако египтянинът откаже на Ал Ахли, клубът има резервен вариант. Става въпрос за крилото на Борусия Дортмунд Карим Адейеми.

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Мохамед Салах Рияд Марез Саудитска професионална лига Ал Ахли Джеда
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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