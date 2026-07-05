Юрген Клоп се завръща край тъчлинията - ще води отбор на Евро 2028

Германската футболна федерация официално направи огромна стъпка към възраждането на националния отбор. Бундестимът е постигнал споразумение за назначаването на легендарния бивш мениджър на Ливърпул - Юрген Клоп. 59-годишният специалист ще замени на поста Юлиан Нагелсман, който си подаде оставката след ранното отпадане от Мондиал 2026. Клоп ще се завърне на треньорската скамейка за първи път, откакто напусна "Анфийлд" през 2024 година, като оттогава заемаше поста на главен директор по глобалния футбол в Ред Бул.

Юрген Клоп поема националния отбор на Германия от Нагелсман

Клоп бе свързван с редица престижни постове след напускането си от Мърсисайд, включително с Реал Мадрид преди назначаването на Жозе Моуриньо, но чакаше подходящия момент, за да се завърне в треньорската професия. Той отдавна е спряган за поста на селекционер на Германия. След раздялата с Юлиан Нагелсман в петък, Клоп бързо е бил убеден да поеме кормилото на националния отбор на страната си. Новината бе съобщена от авторитетния журналист Фабрицио Романо.

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Клоп поема националния отбор на Германия, след като остави невероятно наследство в Ливърпул, повеждайки тима към осем трофея по време на блестящия си престой на "Анфийлд" от 2015 до 2024 г. Успехите му на най-високо ниво в футбола го правят идеален избор за поста на селекционер на германския национален отбор, който не е печелил голям турнир от триумфа си на Световното първенство през 2014 г. Бундестимът изглеждаше разколебан и без ясна посока под ръководството на Нагелсман по време на Мондиала в Северна Америка и не игра особено добре дори при победата си със 7:1 над Кюрасао.

Сега Клоп е натоварен със задачата да възстанови германския отбор и да го върне към успеха, като първото му голямо предизвикателство ще бъде Европейското първенство през 2028 година, което ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Република Ирландия. След като Клоп вече е приел дългосрочен договор с Германия, се очаква назначаването му да бъде официално потвърдено в най-скоро време.

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