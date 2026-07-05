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Прогноза за времето - 6 юли 2026 г. (понеделник)

05 юли 2026, 19:32 часа 652 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прогноза за времето - 6 юли 2026 г. (понеделник)

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

Приятно време по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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