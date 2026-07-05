Кабинетът "Радев":

Скритото оръжие, с което Мексико ще се опита да изненада Англия на Мондиал 2026

05 юли 2026, 15:23 часа 270 прочитания 0 коментара

Отборът на Англия се готви за тежко изпитание в 1/8-финалния си сблъсък срещу Мексико на стадион "Ацтека". До този момент от Световното първенство по футбол, което се провежда в Северна Америка, "трите лъва" не са особено убедителни. Те записаха едно равенство с Гана и две победи срещу Хърватия и Панама в груповата фаза, а след това им трябваше драматичен обрат, за да преодолеят ДР Конго на 1/16-финалите. Сега предстои среща с един от домакините на турнира, но футболистите на Томас Тухел ще трябва да се борят с още нещо, освен със съперниковите играчи.

Тежко изпитание за "трит лъва" на "Ацтека"

Стадионът, на който Англия ще играе срещу Мексико, се намира на близо 2200 метра над морското равнище и ще представлява огромно предизвикателство за английските играчи поради по-разредения въздух и значително намаления кислород. Това означава, че изминаването на разстояния може да се окаже по-трудно за футболистите от Острова и да доведе до по-бързо натрупване на умора. Тухел е напълно наясно с проблема и не крие факта, че нито той, нито отборът му могат да направят нищо по въпроса.

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Англия отбор Томас Тухел

Освен това мексиканските фенове подготвят мръсен номер на английския щаб. Преди 1/16-финалите с Еквадор феновете на "Ел Три" обградиха хотела, в който отборът беше отседнал, и цяла нощ създаваха шум. Това със сигурност е повлияло на еквадорските играчи, които в крайна сметка загубиха. Сега се готви нова вълна безобразие - този път пред хотела на англичаните.

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Струва се да се отбележи, че до този момент "трите лъва" не убеждават с играта си, докато мексиканците са на върха на вълната. Южноамериканският тим е окрилен от подкрепата на родната си публика и ще се бори да стигне възможно най-далеч в турнира. Хари Кейн и компания пък най-накрая ще искат да докажат, че са сред претендентите за титлата на Мондиал 2026. Залогът на срещата е огромен, а място за грешки няма. По тази причина сблъсъкът ще е изключително интересен и не бива да се изпуска. Той ще се проведе в ранните часове на понеделник, 6 юли, с начален час 3:00 българско време.

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Англия отбор Мексико отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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