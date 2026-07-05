Църковен празник на 6 юли: Забраната, която трябва да спазват всички жени

Утре, 6 юли, е празникът на Свети Сисой Велики в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 6 юли

Свети Сисой Велики е един от най-видните египетски отшелници, светец, живял през четвърти век. Той е ученик и наследник на Свети Антоний Велики, основателят на християнското монашество. Сисой Велики е известен със своята аскетична строгост, духовна мъдрост и дълбока молитва. Паметта му се почита както в православната, така и в католическата църква.

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Малко се знае за точната дата на раждане на Сисой, но историците смятат, че е роден в Египет около началото на четвърти век. Има сведения, че първоначално е работил светска работа, но по-късно се е посветил на монашеството.

Сисой е бил най-силно повлиян от Свети Антоний Велики, основателят на християнския отшелнически живот. Сисой е бил негов ученик и е получавал от него духовни учения и аскетични наставления.

След като учил при Свети Антоний, Сисой се установил в пустинята, където живял живота на строг отшелник. Той е известен със своята аскетична строгост – дълги молитви, постоянно съзерцание, труд и препитание. Пещерата му се намирала близо до Тиваида (днешен Египет).

Сисой не само практикувал монашество, но и приветствал поклонници, ученици и търсещи духовна подкрепа. Той им предлагал мъдри съвети, подкрепял ги в изпитания и ги напътствал в преодоляването на греха.

Свети Сисой е известен с многобройни чудеса. По-специално, той е помагал на болни, прогонвал демони, предсказвал бъдещето и получил дара на ясновидството.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 6 юли

Някои народни поличби, свързани с този ден, дават представа за времето в близко бъдеще, както и за предстоящата реколта.

Ако на 6 юли е топло и ясно, лятото ще бъде сухо и плодородно. Ако има облаци в небето - очаквайте дъжд през следващите дни. Ако чуете чучулига да пее на този ден, времето ще бъде хубаво в близко бъдеще.

Какво не бива да правите утре? Народните поверия предупреждават да не се бърза с действията, тъй като прибързаността може да доведе до грешки. Също така не се препоръчва да се правят домашни сладка на този ден – според народните вярвания те вероятно ще се развалят и ще трябва да бъдат изхвърлени. По традиция, на 6 юли на жените се препоръчва да се въздържат от тежък труд, за да запазят здравето си, така че всички трудни и предизвикателни задачи падат върху плещите на мъжете.

Какво можете да правите утре? Към Свети Сисой Велики вярващите се обръщат с молби за подкрепа по различни въпроси и благословии за добра реколта - той е почитан като защитник на земеделците и фермерите.

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