Червена радост в хаоса: Шарл Льоклер превзе "Силвърстоун", кошмарен малшанс за Антонели и Верстапен

Шарл Льоклер триумфира в Гран При на Великобритания и донесе ценна победа на Ферари. Монегаскът контролираше надпреварата след отличен старт, при който се възползва от слабото потегляне на Кими Антонели и още в първите завои излезе начело. Ферари обаче не успя да запише двойна победа, след като Джордж Ръсел завърши втори, а Люис Хамилтън остана трети.

Кошмарен следобед за Антонели беляза Гран При на Великобритания

Още в началото Хамилтън получи петсекундно наказание за фалстарт, което впоследствие се оказа решаващо в битката му с Ръсел. Антонели също имаше проблемен следобед и след повреда в болида бе принуден да влезе извънредно в бокса, а по-късно получи и наказание за многократно нарушаване на лимитите на трасето, което го свали от деветото до 16-ото място в крайното класиране.

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Макс Верстапен също не успя да се пребори за челните позиции. Световният шампион отпадна малко преди края, след като загуби контрол над болида и излетя в чакъла , което наложи излизането на кола за сигурност. Именно зад нея приключи състезанието, без възможност за финален спринт.

Ландо Норис завърши четвърти, следван от Исак Хаджар, Лиъм Лоусън, Арвид Линдблад и Габриел Бортолето. След наказанието на Антонели последни в зоната на точките останаха Франко Колапинто и Пиер Гасли. За Льоклер това е първа победа в Гран При на Великобритания, постигната след безупречно каране и отлично изпълнена стратегия от страна на Ферари. Пилотът не допусна грешка през цялото състезание и заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

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