Втори епизод на сагата Родри срещу Винисиус, но този със специалното участие на Меси

Международната футболна федерация ФИФА обяви списъка с номинирани играчи за наградата "Най-добър играч на ФИФА за 2024 година". Въз основа на периода от 23 август 2023 г. до 10 август 2024 г. 11-те играчи са избрани от жури, а крайният победител ще бъде определен чрез гласуване от фенове, експерти, треньори и капитани на национални отбори и журналисти.

Миналогодишният победител, Лионел Меси, се нареди отново сред претендентите за наградата тази година, след като изведе Аржентина до триумф на Копа Америка. Неговият Интер Маями пък вдигна Купата на лигата през 2023 г. и Щита на привържениците през 2024 г. Меси е единственият номиниран, който играе в клуб извън Европа.

Повечето от номинираните всъщност представляват един и същ клуб - Реал Мадрид. Кралският клуб е представен от Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Винисиус Жуниор, Дани Карвахал и Федерико Валверде, докато бившата звезда на тима Тони Кроос се надява да спечели, въпреки че се пенсионира това лято. Манчестър Сити пък има двама свои представители. Носителят на "Златната топка" Родри ще бъде сред фаворитите за приза, докато головата машина Ерлинг Холанд винаги е реален претендент за индивидуалните отличия.

🚨 OFFICIAL: The Best FIFA Men's Player 2024 nominees released tonight. ✨ pic.twitter.com/fWRa8BJhgJ