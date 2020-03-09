Забраниха всички спортни събития в Италия заради коронавируса
Целият спорт в Италия ще бъде спрян до 3 април. Решението взе Италианският олимпийски комитет и се очаква да бъде потвърдено утре със специален указ от министър-председателя на Италия Джузепе Конте.
Il Coni ferma lo sport in Italia: stop sino al 3 aprile per tutti https://t.co/zZnUTclrDS #serieA— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) March 9, 2020
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Редактор:
Тодор Беленски
Етикети: коронавирус китайски вирус Италия Серия А
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