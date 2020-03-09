Забраниха всички спортни събития в Италия заради коронавируса

Целият спорт в Италия ще бъде спрян до 3 април. Решението взе Италианският олимпийски комитет и се очаква да бъде потвърдено утре със специален указ от министър-председателя на Италия Джузепе Конте.

Il Coni ferma lo sport in Italia: stop sino al 3 aprile per tutti https://t.co/zZnUTclrDS #serieA — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) March 9, 2020

Причината за взетото решение е опасността от разпространение на заразата от коронавирус.Утре от 15:00 часа местно време ще има събрание на президентите на различните спортни федерации в страната. Премиерът Конте и спортният министър Спадафора вече са уведомени за решението на Италианския олимпийски комитет и навярно ще се съобразят с неговото искане.Забраната важи за мачовете от първенството на Серия "А", но не и за международното участие на италианските отбори. Срещите от Шампионската лига и Лига Европа са под юрисдикцията на УЕФА.