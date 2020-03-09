X
 
 
Webground
Днес 124 Вчера 61 Региони 29

Забраниха всички спортни събития в Италия заради коронавируса

248 0
Забраниха всички спортни събития в Италия заради коронавируса
Снимка: Getty Images/Guliver
Целият спорт в Италия ще бъде спрян до 3 април. Решението взе Италианският олимпийски комитет и се очаква да бъде потвърдено утре със специален указ от министър-председателя на Италия Джузепе Конте.

Причината за взетото решение е опасността от разпространение на заразата от коронавирус.

Нов пик на коронавирус в Италия, Милано и Венеция са под карантина (ВИДЕО)

Нов пик на коронавирус в Италия, Милано и Венеция са под карантина (ВИДЕО)

Нов пик на коронавирус в Италия. Правителството постави под задължителна карантина 16 милиона души в региона Ломбардия и в 14 провинции...

Прочети повече

Утре от 15:00 часа местно време ще има събрание на президентите на различните спортни федерации в страната. Премиерът Конте и спортният министър Спадафора вече са уведомени за решението на Италианския олимпийски комитет и навярно ще се съобразят с неговото искане.

Забраната важи за мачовете от първенството на Серия "А", но не и за международното участие на италианските отбори. Срещите от Шампионската лига и Лига Европа са под юрисдикцията на УЕФА.

Actualno.com

Етикети:

Предишна
Новините от днес
Следваща

Интервю

Още
Д-р Симеон Маджаров: Човек не може да се зарази с кучешки или котешки коронавирус

Глобалната тема по отношение на коронавируса вече засяга...

НАЙ-СПОДЕЛЯНИ

Заради коронавируса: Забраняват всички мероприятия с участие на деца в Добрич
Заради коронавируса: Забраняват всички мероприятия с участие на деца в Добрич

Заради първите регистрирани в България случаи на коронавирус, се забранява провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца....

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Гении на карантината: да затворим театри и кина, но не и молове и дискотеки
Гении на карантината: да затворим театри и кина, но не и молове и дискотеки

Министерски съвет започна със спешните мерки заради появата на коронавируса у нас. Спешни общо взето на сходен принцип, на който се вземат и за...

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Успя ли руската военна авиация да принуди Ердоган да се посмири в Сирия?
Успя ли руската военна авиация да принуди Ердоган да се посмири в Сирия?

Дали турският президент Реджеп Ердоган не се съгласи на примирие в Сирия заради важен епизод и във въздушното противопоставяне в провинция Идлиб?...

Последно в Актуално