Световен шампион с Испания: Двама играчи заслужаваха "Златната топка" повече от Хари Кейн

Световният шампион с Испания Марк Кукурея заяви, че двама играчи са заслужавали да спечелят "Златната топка" тази година много повече от победителя Хари Кейн. Защитникът на Реал Мадрид би предпочел наградата да отиде при французина Килиан Мбапе или младия испанец Ламин Ямал - съотборниците му съответно в клуба и в националния отбор. Мбапе остана на 28 точки от първото място, докато сензацията на Барселона се нареди на третата позиция, след като вдигна световната титла с "Ла Роха".

Кукурея: Бях изненадан от победата на Хари Кейн

На въпроса на испанското предаване "El Chiringuito" дали триумфът на Кейн е бил несправедлив, Кукурея отговори: "Не, не мога да кажа, че е било несправедливо, защото ако погледнете статистиката му, ще видите, че това са резултати, които той може би няма да успее да повтори отново. В този смисъл той имаше изключителен сезон. Но лично аз бих я дал на Мбапе или Ламин Ямал, защото в крайна сметка те са типът играчи, заради които включвам телевизора, за да ги гледам, като футболен фен - разбирате ли какво имам предвид? Не е, че Кейн не е заслужавал наградата, но трябва да призная, че бях малко изненадан от резултата."

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Дебатът около "Златната топка" на Кейн продължава, а думите на испанеца подклаждат огъня. Мбапе и Ямал се оказаха сериозна конкуренция, като завършиха на второ и трето място в крайното гласуване. Коронован на церемонията в Лондон на 26 октомври, Кейн стана първият английски футболист, спечелил най-престижната индивидуална награда след Майкъл Оуен през 2001 година, и петият в историята на Англия, успял да постигне това постижение.

Коронацията му дойде след изключителен сезон пред съперниковата врата. Нападателят отбеляза 61 гола в 51 мача за Байерн Мюнхен във всички турнири. Като добавим и 12-е попадения за "трите лъва", общият му брой достига 73 гола в 65 мача за клуба и националния отбор. Кейн също така доведе Байерн до три трофея в Германия през сезон 2025/2026. Той отбеляза и 14 гола и в Шампионска лига, въпреки отпадането на клуба на 1/2-финалите.

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