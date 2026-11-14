Крал Чарлз Трети празнува 78-и рожден ден

Топовни салюти в чест на 78-ия рожден ден на крал Чарлз Трети. По традиция те са 41 на брой и се произвеждат от района на Грийн Парк и Лондон Тауър. Рожденият ден на британския монарх е днес, но се чества тържествено през юни, когато се провежда пищен военен парад. Причината за това разминаване е желанието за по-добри метеорологични условия.

Кой е крал Чарлз Трети?

Чарлз Филип Артър Джордж е роден на 14 ноември 1948 г. в Бъкингамския дворец. Той е втори в линията за наследяване на трона и става престолонаследник, когато дядо му крал Джордж VI умира на 6 февруари 1952 г., а майка му става кралица Елизабет II. Като момче гувернантката му Катрин Пийбълс го описва като "свръхчувствителен, самотен, прекомерно срамежлив и отдаден на тихи занимания като четене и рисуване".

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Тъй като родителите му често са на дълги пътувания в чужбина, той се сближава с баба си, вдовицата на крал Джордж, кралица Елизабет, и с наставника си, своя прадядо лорд Луис Маунтбатън. За негово недоумение през 1958 г., когато е на девет години, той е обявен за принц на Уелс – титла, запазена от началото на XIV в. изключително за престолонаследника.

На 13-годишна възраст Чарлз е изпратен в Гордънстаун, суровото шотландско училище-интернат, в което е учил баща му. Отчаяно самотен, той го ненавижда и описва годините там като "абсолютен ад" и "затворническа присъда".

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През 1966 г. обаче, по време на два приятни срока в австралийска гимназия, той съзрява и процъфтява, излизайки от черупката си. Отива да учи в Тринити Колидж в университета в Кеймбридж, ставайки първият престолонаследник, който взема диплома, и се дипломира през 1970 г. с по-ниска втора степен на отличие. Чарлз научава уелски език в продължение на един срок преди встъпването си в длъжност като принц на Уелс в замъка Каернарфон през 1969 г.

От 1971 до 1976 г. той служи в Кралския флот и докато е на осем месеца в Карибския басейн, приятелката му Камила Шанд се омъжва за стария си приятел Андрю Паркър Боулс, за голяма скръб на Чарлз. Квалифициран пилот, принцът си спечелва имиджа на "екшън мъж", който кара сърф и скача от самолети. Той основава фондация "Prince's Trust" с обезщетението си от 7 400 лири стерлинги за напускане на военноморските сили и до 40-годишнината на фондацията тя е помогнала на повече от 825 000 младежи в неравностойно положение да намерят професия. "Винаги съм бил възпитаван да се тревожа за всички останали", казва той. "Винаги съм се опитвал да се справям и да постъпвам правилно за всички."

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В личния му живот приятелките му идват и си отиват през 70-те години. Насърчен от Маунтбатън, той предлага брак на внучката на своя ментор Аманда Кначбул през 1979 г., но тя отказва. Под нарастващия натиск да си намери съпруга, 32-годишният принц предлага на 19-годишната лейди Даяна Спенсър през февруари 1981 г. след кратко ухажване. Тяхната "приказна сватба" на 29 юли същата година в катедралата "Сейнт Пол" в Лондон е предавана по телевизията в цял свят и е едно от най-големите държавни събития на века.

Първото им дете, принц Уилям, се ражда през 1982 г., последвано от принц Хари през 1984 г. Чарлз прекара почти целия си живот в очакване да наследи майка си, кралица Елизабет II, макар че с напредването на възрастта той поемаше все повече от нейните задължения и отговорности.

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Но 73-годишният най-голям син на покойния монарх се възползва максимално от рекордно дългия си престой като най-дългогодишен престолонаследник, като си проправи собствен път. "Проблемът е, че няма длъжностна характеристика, така че по-скоро трябва да си я измисляш в процеса на работа", каза веднъж той.

Маниакално активен по различни теми - макар и често незабележим - Чарлз се възприема като "дисидент", който работи срещу преобладаващия политически консенсус, разкрива бивш съветник през 2006 г.

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Понесъл бремето на очакванията, животът му е белязан от ниска самооценка, но движен от неумолимия стремеж да постъпва правилно. Чарлз смята за свой дълг да помогне за подобряване на живота на поданиците на майка си и се изказва открито по близки до сърцето му въпроси, а именно архитектурата, околната среда, земеделието, вярата и алтернативната медицина. Възгледите му често са били отхвърляни и осмивани като ексцентрични или немодерни, но други смятат, че той е изпреварил времето.

През януари 2020 г. на Световния икономически форум в Давос той предупреди бизнес лидерите за глобалното затопляне и вредите за околната среда. "Каква е ползата от цялото допълнително богатство в света, придобито от обичайния бизнес, ако не можете да направите нищо с него, освен да гледате как то изгаря в катастрофални условия?", каза той.

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Непоколебимият мироглед на Чарлз - и вярата му в рециклирането - са отразени в сарториалния му стил. От петгодишна възраст той се придържа към едно и също странично разделяне на косата, обувки от 1968 г. и палто от 1985 г. и носи безупречни двуредни костюми по поръчка на Андерсън и Шепърд. След взривоопасното интервю на Даяна за Би Би Си през ноември 1995 г. майка му настоява двойката да се разведе, което се случва на 28 август 1996 г.

Когато Даяна загива в автомобилна катастрофа през 1997 г., Чарлз репатрира тялото ѝ от Париж и настоява да ѝ бъдат оказани пълни кралски почести след смъртта. Камила постепенно е представена пред първоначално враждебната общественост като неотменна спътница на Чарлз. Годежът им е обявен през 2005 г., като социологическите проучвания показват подкрепа за брака. Те се венчават на 9 април 2005 г. на гражданска церемония в Уиндзор Гилдхол. Тя става херцогиня на Корнуол. Оттогава Чарлз е видимо по-щастлив с "любимата си съпруга" до себе си и стана дядо.

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През 2022 г. кралицата разреши трънливия въпрос каква ще стане Камила, когато Чарлз стане крал, като даде благословията си тя да се нарича "кралица-консорт". Двойката заяви, че "дълбоко осъзнава честта, която представлява желанието на майка ми", а Чарлз похвали Камила, че е била негова "непоколебима подкрепа през цялото време". През последните години кралят се бори с онкологично заболяване.

Синът на Уилям Джордж се появи първи през 2013 г., последван от Шарлот през 2015 г. и Луи през 2018 г. Синът на Хари Арчи се роди през 2019 г., а след това дъщерята Лилибет през 2021 г. Чарлз се интересува от развитието им, въпреки че според съобщенията се е отчуждил от Хари, след като той се отказа от кралския живот и се премести в Съединените щати. От Калифорния той е отправял редица критики, включително как баща му и брат му са попаднали в капана на строгия кралски живот и как не е говорил с баща си от месеци.

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